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Капремонт проблемной трёхэтажки по Карла Маркса начался

26.09.2018 23:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дом на улице Карла Маркса был признан аварийным, а для его реконструкции жильцам предложили на время покинуть свои квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проблемный дом на Маркса. Когда ждать отселения, и надолго ли продлится капремонт?

Капремонт проблемной трёхэтажки по Карла Маркса начался

Жильцы, долгое время сопротивлявшиеся переезду, все же покинули свои дома. На месте уже работают строители, а дом круглосуточно охраняется.

Уже 25 сентября к трехэтажному дому на Карла Маркса завезли стройматериалы. 26 числа наша съемочная группа застала рабочих при деле. Первый нежилой и самый проблемный этаж расчистили. Уже в ближайшее время приступят к усилению плит-перекрытий. Опорой выступят брусья. После их установки возьмутся за фундамент.

Капремонт проблемной трёхэтажки по Карла Маркса начался

Евгений Звягов, прораб строительной организации компании-подрядчика:
25 числа было получено разрешение. Сегодня мы завезли бытовое помещение для охраны, сейчас проводим электричество. Также будем монтировать связь.

Капремонт проблемной трёхэтажки по Карла Маркса начался

Охрана будет работать круглосуточно. Стройка затронет только первый нежилой этаж и фасад дома. В квартиры, как и обещалось, строители не войдут. Впрочем, за этим следят и сами жильцы: по возможности они приезжают на место и контролируют процесс строительства. На паспорте объекта в строке окончания работ дата 31 декабря, так что жильцы смогут вернуться домой до Нового года.

 
 
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Новости Беларуси. Дом на улице Карла Маркса был признан аварийным, а для его реконструкции жильцам предложили на время покинуть свои квартиры, сообщили в программе...
 
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