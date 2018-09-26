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БАТЭ разгромил «Торпедо» в матче чемпионата Беларуси по футболу

26.09.2018 23:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Программу 22-го тура Беларусбанк высшей лиги 26 сентября завершил поединок в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ разгромил «Торпедо» в матче чемпионата Беларуси по футболу

На стадионе «Трактор» встретились команды с разных полюсов турнирной таблицы. Аутсайдер чемпионата «Торпедо» принимал лидера – БАТЭ. Борисовчане действовали уверенно, и «на классе» добились крупной победы – 3:0. Забитые мячи на счету Риоса, Стасевича, Березкина. В турнирной таблице БАТЭ опережает ближайшего преследователя – минское «Динамо» – на 9 очков.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Программу 22-го тура Беларусбанк высшей лиги 26 сентября завершил поединок в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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