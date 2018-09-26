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Снова хит? Обзор неанонсированного Xiaomi Redmi Note 6 Pro за 579 рублей

27.09.2018 00:01 — Разное | Tut.by  
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Xiaomi Redmi Note 6 Pro — новый смартфон производителя, пришедший на смену сверхпопулярному Redmi Note 5 (наш полный обзор). По характеристикам «шестерка» почти не отличается от предшественника, и продается по официальной цене в 579 рублей.


Отметим, что на момент написания обзора и его публикации официальный мировой анонс Redmi Note 6 Pro еще не произошел. Но официальные белорусские магазины Xiaomi уже начали продавать гаджет, или открыли на него предзаказ.

Выглядит, как другие смартфоны Xiaomi

Большинство последних смартфонов Xiaomi, особенно в среднем ценовом сегменте, внешне сложно отличить друг от друга.


Задняя панель Xiaomi Redmi Note 6 Pro изготавливается из металла, сверху и снизу есть небольшие пластиковые вставки для антенн и беспроводных модулей. Подобный дизайн используется во множестве аппаратов производителя, и неподготовленный пользователь легко сможет перепутать их между собой.

Серьезных проблем с эргономикой у Redmi Note 6 Pro мы не заметили — смартфоном легко пользоваться одной рукой, из ладони он не выпадает. В комплекте с устройством идет защитный силиконовый чехол и зарядный адаптер, наушников в коробку традиционно не добавили.


Мультимедийный динамик в Redmi Note 6 Pro одинарный. К сожалению, разговорный ему не подыгрывает. Особо высоким качеством спикер похвастаться не может, но его вполне хватает, чтобы не пропустить звонок в шумном помещении или на улице.

Наушники подключаются через 3,5-мм разъем. Их звуком большинство пользователей, скорее всего, останется довольно. Мелодии неплохо детализированы по частотам. Кроме того, Redmi Note 6 Pro позволяет одновременно установить две nanoSIM-карты, или одну «симку» вместе с картой памяти.


Сканер отпечатков находится сзади, под основной камерой. К нему вопросов у нас не возникло — телефон разблокируется почти мгновенно.

А вот с системой распознавания лиц ситуация немного хуже. Инфракрасного датчика, как в топовом Mi 8, в Redmi Note 6 Pro нет. Владельца аппарат распознает через одну из двух фронтальных камер. Этот процесс чуть медленнее в сравнении с дактилоскопическим сенсором.

Для работы сканера лица в настройках смартфона необходимо выбрать регион «Гонконг». Язык системы и время при этом не изменятся.

Хороший дисплей

Redmi Note 5 оснащается 5,99-дюймовым экраном, а Redmi Note 6 Pro — 6,26-дюймовым. Формально дисплей новинки стал больше, но разница в размере не ощущается из-за массивного выреза в верхней части панели. Впрочем, у нас большого раздражения вырез не вызывает.


В остальном Redmi Note 6 Pro получил «стандартный» дисплей среднебюджетного смартфона Xiaomi со всеми вытекающими плюсами и минусами. Благодаря плотности пикселей в 403 ppi (разрешение — 2280 на 1080 точек) зернистость картинки не ощущается, с цветопередачей и максимальной яркостью проблем также нет. Но даже под небольшим наклоном экран заметно тускнеет.


Производительности с запасом

Redmi Note 5 стал первым смартфоном Xiaomi с процессором Snapdragon 636. Оперативной и постоянной памяти в устройстве — от 3/32 ГБ, в AnTuTu гаджет набирает более 110 тысяч очков.


Результаты бенчмарка AnTuTu, пройденного Redmi Note 6 Pro

По «железу» новый Redmi Note 6 полностью повторяет Redmi Note 5. Это означает, что проблемы с производительностью у него вряд ли возникнут еще год-полтора. Интерфейс Xiaomi Redmi Note 6 работает плавно, в «тяжелые» игры вроде PUBG или Asphalt 9 играть комфортно, пускай и не всегда на максимальных настройках графики.

Сейчас Xiaomi Redmi Note 6 Pro базируется на операционной системе Android 8.1 с фирменной оболочкой MIUI 9.6, но производитель наверняка обновит смартфон до новейшей MIUI 10. Также отметим, что у нас на тесте побывала международная Global-версия устройства.

В таблице ниже — полные технические характеристики Xiaomi Redmi Note 6:

Экран 6.26 дюймов, 2280×1080 пикселей, IPS
Процессор Qualcomm Snapdragon 636, 1,8 ГГц
Память, ГБ 3/32 ГБ и 4/64 ГБ, microSD есть
Фронтальная камера 20 + 2 Мп
Основная камера 12 Мп и 5 Мп
Аккумулятор 4000 мАч

До двух дней без розетки

Как и в Redmi Note 5, емкость аккумулятора в новом Redmi Note 6 Pro составляет 4000 мАч. «Начинка» смартфонов и разрешение их экранов практически не различаются, так что и автономность у аппаратов схожая.

В зависимости от интенсивности использования, Redmi Note 6 от одного полного заряда «живет» около полутора-двух дней. На такие показатели получится выйти, если не сильного увлекаться играми. Из минусов — устаревший порт microUSB, а не новый USB-C. Зарядный адаптер стандартный, на 2 ампера.

Камера

Основная камера в Redmi Note 6 Pro двойная, на 12 и 5 Мп (размер пикселей главного модуля 1.4µm, диафрагма соответственно f/1.9 и f/2.0).

В Redmi Note 5 поддержка технологий искусственного интеллекта (AI) была скорее номинальной и требовала отдельной активации в настройках. В Redmi Note 6 Pro ИИ выделили в отдельную функцию с иконкой включения на главном экране приложения камеры, как в старших смартфонах производителя.

Все снимки ниже сделаны с использованием ИИ на полностью автоматических настройках:
















Для смартфона ценой в 579 рублей качество фотографий хочется похвалить — в большинстве случаев снимки получаются достаточно детализированными, без проблем с цветопередачей (хотя из-за ИИ фотографии выходят более контрастными). В вечернее время при недостатке света появляются шумы, но их не очень много, и детализация от этого практически не страдает.

Главное отличие Redmi Note 6 Pro от Redmi Note 5 — в фронтальной камере. В «шестерке» она сдвоенная, разрешением в 20 и 2 Мп, с поддержкой ИИ. Второй модуль нужен для портретных снимков с размытием фона.

Ниже — кадры без эффекта боке, с ним и селфи-фото, созданное при плохом свете.








Резюме

Xiaomi Redmi Note 6 Pro — достаточно сбалансированный смартфон. Официальная стоимость в Беларуси модификации с 3/32 ГБ памяти составляет 579 рублей.


За эти деньги гаджет предлагает мощный аккумулятор, отличную для средней ценовой категории производительность и качественную основную камеру. Селфи-снимки вопросов также не вызывают. Благодаря второму фронтальному модулю Redmi Note 6 Pro позволяет делать портретные кадры с размытием, и справляется с этим неплохо.

Правда предшествующий Redmi Note 5 от «шестерки» отличается лишь одинарной фронтальной камерой, а в остальном повторяет его практически по всем параметрам. При этом Redmi Note 5 (3/32 ГБ) официально продается за 499 рублей, а в Сети стоит еще дешевле.

Купить новинку можно в Mi.by, авторизованных магазинах Xiaomi в Беларуси. Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
Ссылка на источник 81
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На наш взгляд, Xiaomi Redmi Note 6 Pro за свою цену является достаточно сбалансированным смартфоном.
 
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