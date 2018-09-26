27 сентября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Православный мир - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего.

Всемирный день туризма.

Всемирный день моря.

Туркменистан - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Воздвиженье Креста Господнего. Улетают птицы, прячутся в норы звери. В народе бытовало поверье, что на Воздвиженье лешие сгоняют на смотр лесных зверей, поэтому в этот день ходить в лес нельзя.

РОДИЛИСЬ:

1722 Самуэль АДАМС, один из основателей США.

1840 Томас НАСТ, американский карикатурист немецкого происхождения, создатель эмблем республиканской и демократической партий, а также костюма Санта-Клауса.

1932 Фридрих Евсеевич НЕЗНАНСКИЙ, российский писатель («Марш Турецкого»). Родился в Гомельской области. С 1977 года - в эмиграции. Жил в Германии.

1947 Эй (Адольфо Ларруе) МАРТИНЕС III, американский актёр («Санта-Барбара», Круз Кастильо). Его семья называла его «Эй» (с англ. - «А»), как ребёнка, чтобы отличить его от отца и деда.

1947 Дирк (Дик) Николас АДВОКААТ, голландский футболист, тренер.

1955 Александр Владимирович ГАЛИБИН, российский актёр и телеведущий.

1969 Эдуард Константинович ЗАНКОВЕЦ, белорусский хоккеист, тренер.

1969 Анна Борисовна АРДОВА, российская актриса.

1972 Гвинет Кейт ПЭЛТРОУ (ПАЛТРОВИЧ), американская актриса. Её отец - потомок раввинского рода из Беларуси (Новогрудок), а мать - немка. Гвинет вегетарианка. Бывшая жена вокалиста группы Coldplay Криса МАРТИНА. От него у актрисы дочь Эппл (яблоко - англ.) и сын Мозес.

1978 Ани ЛОРАК (Каролина Мирославовна КУЕК), украинская певица и модель. Диапазон её голоса - 4,5 октавы. Была названа в честь героини телепередачи «Кабачок 13 стульев» - пани Каролинки. Замужем за Муратом НАЛЧАДЖИОГЛУ, турком, владельцем крупной туристической фирмы. У них дочь София, крёстным отцом которой стал Филипп КИРКОРОВ.

1980 АСАСЁРЮ (Дагвадорж ДОЛГОСУРЭН), ёкодзуна, знаменитый монгольский сумоист.

1984 Аврил Рамона ЛАВИН, канадская певица. Она вегетарианка.

1986 Надежда Никитична МИХАЛКОВА, российская актриса. У неё двое детей.

СОБЫТИЯ:

1821 Была провозглашена независимость Мексики.

1825 В Англии был пущен в эксплуатацию первый в мире паровоз. Чудо техники вместило 450 пассажиров и провезло их из Дарлингтона в Стоктон со скоростью 24 километра в час.

1960 Началось строительство Останкинской телебашни в Москве, в своё время самой высокой башни в Европе. Эту уникальную конструкцию создал инженер Н. НИКИТИН.

1977 Была пущена в строй Чернобыльская АЭС. Мощность 3000 МВт (3 энергоблока по 1000 МВт). В апреле 1986 года на новом, 4-м энергоблоке произошла авария, в результате которой значительная часть территории Украины, Беларуси, Брянской и Калужской обл. России подверглась радиоактивному загрязнению. Население, проживавшее в 30-километровой зоне от АЭС, постепенно было эвакуировано. К ноябрю 1986 года аварийный блок был изолирован.

2017 Умер Хью ХЕФНЕР, основатель журнала Playboy.