В Беларуси могут ввести международный стандарт ISO 35001





В Беларуси прорабатывается вопрос о введении международного стандарта ISO 35001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции - требования и рекомендации по применению".

Международная организация по стандартизации разработала стандарт ISO 35001 в 2016 году в рамках общей стратегии по улучшению качества менеджмента организаций. В Беларуси в основном распространен только стандарт ISO 9001 "Система менеджмента качества", однако вскоре очень широкое распространение может получить и ISO 35001 "Система менеджмента противодействия коррупции - требования и рекомендации по применению". Причем, этот стандарт могут сделать обязательным едва ли не для всех организаций (в том числе и для органов госуправления), где существуют коррупционные риски.

ГУ "Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РБ" уже изучил вопрос и положительно оценил внедрение антикоррупционного стандарта в Беларуси. Теперь дело за Государственным комитетом по стандартизации, который является полноправным членом Международной организации по стандартизации.

В Генпрокуратуре всерьез полагают, что ISO 35001, если его правильно внедрить, может создать в организациях зону свободную от взяток. По своей сути этот стандарт представляет собой разработанную систему менеджмента по противодействию коррупции. Это своего рода совокупность требований, процессов и действий внутри организации, направленных на достижение общей цели.

Сам стандарт базируется на передовых международных практиках и может быть внедрен не только на предприятиях, но также в некоммерческих организациях. Прим этом если ISO 9001 - дело добровольное, то внедрение ISO 35001 может стать обязательным не только для госорганизаций и госпредприятий. Уже сейчас обсуждается вопрос, чтобы все установить обязательное наличие антикоррпуционного стандарта для всех коммерческих организациях, которые работают с госсектором или участвуют в госзакупках.

Насколько серьезно внедрение ISO 35001 повлияет на ситуацию с коррупцией внутри страны, пока сложно сказать. Но однозначно этот международный стандарт, в случае го широкого применения в Беларуси, улучшит положение страны в различных коррупционных рейтингах. Главное, чтобы эта цель не подменила собой главную задачу.