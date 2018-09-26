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Историки России и Беларуси представили трехтомник «Страна в огне»

27.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске представили трехтомное издание «Страна в огне», посвященное событиям Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «МИР 24». 

Над проектом 11 лет работали российские и белорусские ученые. Историки использовали рассекреченные документы и архивные материалы, многие из которых ранее не публиковались. По словам авторов, главная задача издания – предотвратить пересмотр итогов Великой Отечественной войны.

«Продолжаются попытки исказить историю Великой Отечественной войны. Доказать, что перелом в войне состоялся где-то на Западе или на Юге, но никак не на территории Советского Союза. Наши издания свидетельствуют объективно о том, что именно на территории СССР состоялся коренной перелом в войне. И достигли его наши предки, наши деды, прадеды, которые воевали в партизанском движении, в тылу врага», – отметил директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь Вячеслав Данилович.

Книги уже есть в библиотеках России и Беларуси. Исследователи двух стран работают над созданием учебного пособия для преподавателей истории Союзного государства. 



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Теги: Минск
 
 
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Издание призвано предотвратить попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны.
 
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