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Историки России и Беларуси представили трехтомник «Страна в огне»
27.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске представили трехтомное издание «Страна в огне», посвященное событиям Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «МИР 24».
Над проектом 11 лет работали российские и белорусские ученые. Историки использовали рассекреченные документы и архивные материалы, многие из которых ранее не публиковались. По словам авторов, главная задача издания – предотвратить пересмотр итогов Великой Отечественной войны.
«Продолжаются попытки исказить историю Великой Отечественной войны. Доказать, что перелом в войне состоялся где-то на Западе или на Юге, но никак не на территории Советского Союза. Наши издания свидетельствуют объективно о том, что именно на территории СССР состоялся коренной перелом в войне. И достигли его наши предки, наши деды, прадеды, которые воевали в партизанском движении, в тылу врага», – отметил директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь Вячеслав Данилович.
Книги уже есть в библиотеках России и Беларуси. Исследователи двух стран работают над созданием учебного пособия для преподавателей истории Союзного государства.
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Издание призвано предотвратить попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны.
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