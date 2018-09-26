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В Слуцке автомобиль сбил мужчину, который шёл по проезжей части без фликера

27.09.2018 00:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 58-летний житель Слуцка шел в темное время по проезжей части без фликера – его сбил автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пострадавший с травмами госпитализирован.

В Слуцке автомобиль сбил мужчину, который шёл по проезжей части без фликера

Госавтоинспекция еще раз напоминает о необходимости обозначать себя светоотражательные элементами, особенно осенью и зимой, когда темнеет быстрее.

 
 
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Новости Беларуси. 58-летний житель Слуцка шел в темное время по проезжей части без фликера – его сбил автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
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