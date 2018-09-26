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Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево в Смолевичском районе

27.09.2018 00:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе пьяный водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Автомобилиста доставили в больницу с травмами головы и ног.

Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево в Смолевичском районе

 
 
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе пьяный водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
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