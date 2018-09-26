|
Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево в Смолевичском районе
Новости Беларуси. В Смолевичском районе пьяный водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Автомобилиста доставили в больницу с травмами головы и ног.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Смолевичском районе пьяный водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)