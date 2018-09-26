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Когда в Минске включат отопление в квартирах?

27.09.2018 00:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ремонт дорог, благоустройство и озеленение, а также уборка подъездов и дворов – к этим работам 1 октября планируют приступить коммунальщики Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда в Минске включат отопление в квартирах?

В это время стартует традиционная подготовка города к зиме. С начала 2018 года уже приведены в порядок сотни дворов и территорий предприятий, оборудовано несколько тысяч дополнительных парковочных мест. В планах – завершить ремонт остановочных пунктов и украсить город новыми деревьями.

Когда в Минске включат отопление в квартирах?

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Это будет и высадка аллей в честь 100-летия МВД в Лошицком парке, посадка 100 яблонь на территории парка Победы с участием комсомольцев, БРСМ. У нас есть районы-юбиляры, которые тоже будут высаживать аллеи. Основная задача – привести объекты в порядок и подготовить их к зиме. То есть завершить текущие ремонты, выполнить окрашивание малых архитектурных форм (более 2000), которые должны подготовить к сезону.

Когда в Минске включат отопление в квартирах?

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Мы надеемся на помощь трудовых коллективов, комитетов территориальных самоуправлений в период проведения месячника. Также будут организованы субботники с участием жителей.

Что касается отопления, то его в Минске включат, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8ºС в течение пяти дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ремонт дорог, благоустройство и озеленение, а также уборка подъездов и дворов – к этим работам 1 октября планируют приступить коммунальщики...
 
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