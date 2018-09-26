|
Когда в Минске включат отопление в квартирах?
Новости Беларуси. Ремонт дорог, благоустройство и озеленение, а также уборка подъездов и дворов – к этим работам 1 октября планируют приступить коммунальщики Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В это время стартует традиционная подготовка города к зиме. С начала 2018 года уже приведены в порядок сотни дворов и территорий предприятий, оборудовано несколько тысяч дополнительных парковочных мест. В планах – завершить ремонт остановочных пунктов и украсить город новыми деревьями.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Что касается отопления, то его в Минске включат, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8ºС в течение пяти дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ремонт дорог, благоустройство и озеленение, а также уборка подъездов и дворов – к этим работам 1 октября планируют приступить коммунальщики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)