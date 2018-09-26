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Инновации, бизнес, меценатство: Белгазпромбанк празднует День рождения

27.09.2018 07:16 — Разное | Myfin  
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Инновации, бизнес, меценатство: Белгазпромбанк празднует День рождения
фото: Myfin.by

Myfin.by посмотрел, чем заполнился партнеру и его клиентам завершившийся год.

октябрь 2017

В Минске на улице Притыцкого, 60/2 начал работу новый банкомат, использующий технологию Cash Recycling. Помимо стандартного набора карточных операций (снятие наличных денежных средств, совершение переводов и др.), при помощи этого банкомата держатели банковских платежных карточек ОАО «Белгазпромбанк» смогут также и вносить наличные денежные средства (единовременно до 200 купюр) на свои банковские карточки.

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Уникальный арт-проект «Осенний салон с Белгазпромбанком» в третий раз открылся в Минске. Он представил объемную панораму творчества молодых белорусских художников.

Инновации, бизнес, меценатство: Белгазпромбанк празднует День рождения

Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико и победители "Осеннего салона"

По результатам конкурсного отбора право участвовать в крупнейшей в Беларуси выставке-продаже получил 141 автор. Кроме того, в «Осеннем салоне с Белгазпромбанком-2017» приняли участие 14 художественных галерей из Минска, Бреста, Витебска и Гомеля.

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«Белгазпромбанк» провел третий форум «Новая реальность: вызовы для Беларуси». На конференции выступили около полутора десятков спикеров. Среди них – Виктор Прокопеня из VP Capital,  Александр Сотников из «Белгазпромбанка», Петру Сандул из Cash Credit, Андрей Богомолов из MIT Media Lab, Мария Докшина из Boomstarter.ru.

Инновации, бизнес, меценатство: Белгазпромбанк празднует День рождения

Третий форум «Новая реальность: вызовы для Беларуси»

Главными темами конференции стали блокчейн, финтех, искусственный интеллект машинное обучение, а также крауд-экономика.

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Могилевская областная дирекция Белгазпромбанка переехала в новый высокотехнологичный офис. К его открытию приурочили выставку работ из корпоративной коллекции Белгазпромбанка в Могилевском областном художественном музее имени П.В.Масленикова.

ноябрь 2017

Белгазпромбанк принял участие в национальном проекте телеканала ОНТ «Мой бизнес». При поддержке исполнительного директора Белгазпромбанка Татьяны Авраменко в финал вышла компания из Витебска Foxxi, которая занимается производством экологичных кукольных домиков для детей.

Инновации, бизнес, меценатство: Белгазпромбанк празднует День рождения

Исполнительный директор Белгазпромбанка Татьяна Авраменко - в центре.

декабрь 2017

Завершилась «вторая серия» популярной рекламной игры «Покупка удачи», которую проводил Белгазпромбанк. Призы – новые автомобили Renault Sandero Stepway – выиграли клиенты банка из Слуцка, Минска и Жлобина.

Инновации, бизнес, меценатство: Белгазпромбанк празднует День рождения

«Покупка удачи 2.0»: награждение победителей

В рамках «Покупки удачи 2.0» с 1 сентября по 30 ноября 2017 года нужно было расплачиваться «Картой покупок» в огромной сети партнеров по всей Беларуси (более чем 11 000 магазинов) на сумму от 30 рублей, а затем регистрировать чеки на сайте kartapokupok.by.

январь 2018

С января для зарегистрированных в системе «Интернет-Банк «Бизнес» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в App Store и GooglePlay доступно для скачивания и использования мобильное приложение «BGPB Business». Новое программное решение позволяет корпоративным клиентам Белгазпромбанка осуществлять доступ к банковским счетам своих компаний с помощью мобильных устройств в режиме онлайн из любой точки мира.

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Чтобы оказать финансовую поддержку клиентам малого бизнеса в 2018 году, Белгазпромбанк и Банк развития Республики Беларусь продолжат совместную программу по развитию инвестиционной деятельности. В рамках этой программы клиенты малого и среднего бизнеса могут получить кредитные ресурсы по ставке от 9,0% годовых в белорусских рублях на срок до 5 лет.

февраль 2018

Белгазпромбанк предоставил клиентам инновационный сервис по проведению валютно-обменных операций в режиме самообслуживания: в головном офисе на улице Притыцкого,60/2  заработал валютно-обменный терминал.

Монитор терминала с сенсорным экраном предлагает пошаговые указания пользователю по операции обмена. Для удобства использования на экране устройства отображаются текущие курсы валют, установленные Белгазпромбанком, и номиналы разрешенных к приему купюр. Проведение операции по обмену валют занимает всего несколько минут, а плата за проведение операции не взимается.

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Белгазпромбанк подписал договор о сотрудничестве с парком «Великий камень». В соответствии с соглашением банк будет осуществлять услуги по комплексному банковскому обслуживанию клиентов  – резидентов и инвесторов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и созданных этим обществом юридических лиц, – а также способствовать широкому информационному продвижению деятельности индустриального Парка.

В свою очередь, Администрация индустриального парка «Великий камень» будет способствовать эффективному взаимодействию Белгазпромбанка с инвесторами и резидентами Парка.

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Белгазпромбанк стал одним из лидеров на награждении победителей конкурса «Потребительский опыт - 2017», завоевав пять наград. Церемония награждения прошла в рамках «Финансовой Масленицы», которую 17 февраля 2018 года в формате семейного торжества в Силичах провел портал Infobank.by. Третий год подряд мобильное приложение Белгазпромбанка признается лучшим в Беларуси.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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