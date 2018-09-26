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КХЛ: минское «Динамо» дома уступило «Салавату Юлаеву»

27.09.2018 08:18 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: минское «Динамо» дома уступило «Салавату Юлаеву»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На единственную шайбу хозяев в исполнении Дениса Осипова (50-я минута) гости ответили тремя точными бросками Филипа Ларсена (22-я, 31-я) и Павла Коледова (33-я). Отметим, все шайбы в матче были заброшены в большинстве. 

КХЛ: минское «Динамо» дома уступило «Салавату Юлаеву» Минское «Динамо» одержало вторую подряд победу в КХЛ

- Хорошо провели первый период. Создали моменты. Были шансы забить в большинстве, но не использовали возможности, в том числе при игре «пять на три». В отличие от соперника. Это и предопределило результат. У «Салавата» мощная атака, великолепное большинство. Провели много времени в своей зоне, защищаясь в меньшинстве. За пять минут соперник отличился дважды. Умарк, Ларсен… Этим ребятам нельзя давать развернуться, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт ХК «Динамо».

С 3 победами и 7 поражениями «Динамо» занимает последнее, 12-е место таблицы Западной конференции регулярного чемпионата. У клуба в активе всего 6 очков. Для сравнения: у лидера конференции СКА – 16 баллов.

 
Теги: Минск
 
 
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