КХЛ: минское «Динамо» дома уступило «Салавату Юлаеву»

На единственную шайбу хозяев в исполнении Дениса Осипова (50-я минута) гости ответили тремя точными бросками Филипа Ларсена (22-я, 31-я) и Павла Коледова (33-я). Отметим, все шайбы в матче были заброшены в большинстве.

- Хорошо провели первый период. Создали моменты. Были шансы забить в большинстве, но не использовали возможности, в том числе при игре «пять на три». В отличие от соперника. Это и предопределило результат. У «Салавата» мощная атака, великолепное большинство. Провели много времени в своей зоне, защищаясь в меньшинстве. За пять минут соперник отличился дважды. Умарк, Ларсен… Этим ребятам нельзя давать развернуться, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт ХК «Динамо».

С 3 победами и 7 поражениями «Динамо» занимает последнее, 12-е место таблицы Западной конференции регулярного чемпионата. У клуба в активе всего 6 очков. Для сравнения: у лидера конференции СКА – 16 баллов.