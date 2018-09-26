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В Заводском и Партизанском районе Минска отключили горячую воду

27.09.2018 08:31 — Разное | БДГ  
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Воду отключили в 00:01 27 сентября до 23:59 пятницы в жилых домах, административных зданиях и медучреждениях Заводского и Партизанского района.

Об этом сообщается на сайте РУП «Минскэнерго». Здесь же находится список отключаемых объектов.

Отмечается, что отключение горячего водоснабжения связано с реконструкцией тепловой магистрали №5, введенной в эксплуатацию в 1989 году.

«В Заводском районе будет отсутствовать горячее водоснабжение на участках тепловой магистрали № 5 для снятия заглушек и врезки, вновь смонтированных участков тепловой сети», – сказали на предприятии.

Длина реконструируемого участка тепломагистрали составляет 380 метров, а сама она была введена в эксплуатацию 29 лет назад – в 1989-м.

 
 
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Воду отключили в 00:01 27 сентября до 23:59 пятницы в жилых домах, административных зданиях и медучреждениях Заводского и Партизанского района.
 
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