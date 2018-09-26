"Для девочки неплохо". Мнение о том, почему женщин считают дурами, а они с этим соглашаются

Началось все с разговора о рэпе. Сын сказал что-то вроде: «Ты че, я женский рэп не слушаю. А он что — есть?».

Действительно, откуда бы.

Есть такая фраза — «для девочки неплохо». Или: для женщины ты хорошо водишь автомобиль/разбираешься в технике/ездишь на велосипеде/умеешь читать, ага.

Женщинам априори делают скидку исходя из их пола. И этим поддерживают популярный стереотип о том, что женские мозги дотянуть до мужских неспособны просто «от природы». У женщин «женская логика», они «прелесть какие дурочки». Анекдоты про блондинок, шуточки «эс, как доллар», «у меня в машинке деталька отвалилась, кругленькая такая», «у меня компьютер не работает — а в розетку включен?» — всегда о женщинах.

Часто сталкиваюсь с тем, что мужчины говорят: принципиально не читаю ничего из написанного женщинами, потому что они просто не могут написать ничего хорошего. Бесполезно разбираться в вопросе и просить аргументов, потому что это классика: «не читал, но осуждаю». И все же, когда взрослый образованный мужчина говорит: «Ну попробуйте назовите мне хоть одну женщину, на счету которой хотя бы одно по-настоящему важное изобретение или хотя бы одна дельная книга», просто теряешь дар речи. Потому что при желании все это легко узнается и гуглится. Но кому это надо?

Есть и другая сторона проблемы, о которой многие не задумываются: а почему, например, в том же рэпе мало женщин? Возможно, потому что, пока мужчины изобретали, писали и пели, женщины были лишены права голоса, их задачей было обслуживать. И надо ли напоминать о том, что вопрос с женским образованием окончательно решился лишь в шестидесятых годах двадцатого века?

«Женский мир» в течение слишком долгого времени был ограничен кухней, детской и рукоделием. И если женщин очень долго куда-то не пускали, естественно, что им требуется гораздо больше времени и гораздо больше усилий, чтобы туда попасть. Попасть в «мужской мир» — а это все, что не связано с кухней и детьми.



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И когда они туда попадают, непременно сталкиваются с тем, что мужчины свысока начинают им рассказывать, как у них тут все устроено. В любой дискуссии на первый план выходит пол.

Например, я регулярно читаю двух критиков — мужчина пишет о кино, женщина — о книгах. Претензии к мужчине касаются исключительно темы дискуссии, с его мнением соглашаются, не соглашаются, его могут считать некомпетентным в теме обсуждения, но никогда критика не связана с его полом, никто не критикует его внешность, не просит закрыть рот, не говорит о том, что ему бы мужика нормального найти и детей родить, а не рецензии писать.





Если же критик — женщина, то все обсуждение зиждется именно на этом: она же женщина, что с нее возьмешь, у нее просто мужика давно не было, она же страшная, она же дура. В комментарии всегда приходит мужчина, который учит ее читать и писать.





Или вот еще пример: женщина читает лекции для детей, пишет об этом, а в комментарии приходит мужчина и спрашивает: что это за дети и почему она не делает то же, но для детей из неблагополучных семей. Быстренько организуйте, а ерунду бросайте.

Или когда к советнице министра экономического развития в комментарии приходят люди и говорят «не открывали бы вы свой ротик» или называют ее «любовницей министра», потому что «как еще красивая молодая женщина может получить должность»?





Мужчины уверенно решают кучу вопросов, ни на секунду не усомнившись в своей компетенции: аборты, менструации, предменструальные синдромы, климакс и роды. Они всегда знают, как именно женщинам надо бороться за свои права и куда им лучше направить свою энергию, вместо того чтобы заниматься глупостями.

Сами женщины тоже часто верят в собственную неполноценность, и неудивительно: слишком долго внушалось, что они не так умны, как мужчины, и ни на что по сравнению с ними не способны. Например, писательница Татьяна Устинова в интервью недавно высказалась о том, что женщина не может быть гением. Только мужчина.

Более того, существует такое популярное мнение: если у тебя и есть мозги, их обязательно нужно прятать. Потому что мужчины не любят умных женщин. Потому что женщина не может быть умнее мужчины. Потому что «ни один мужчина такого не потерпит». Потому что «надо притворяться дурочкой и, открыв рот, молча слушать мужчину, если не хочешь, чтоб он ушел».

Сейчас я с интересом наблюдаю и изучаю новое поколение на примере друзей своего уже взрослого ребенка. И кажется, они другие, принципиально «новые», воспитанные на совершенно иных ценностях. Кажется, что они должны быть цивилизованнее, что ли, умнее, мыслить шире и не возвращаться к мракобесию. Но вот знакомая сына, семнадцатилетняя девушка, говорит о том, что ненавидит женщин, потому что все они глупые курицы, и как-то снова опускаются руки.

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