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Renault Twizy установил в России рекорд по подъему на холм

27.09.2018 09:06 — Разное | Tut.by  
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Миниатюрный французский электрокар на горной дороге Кисловодск — Джилы Су в Кабардино-Балкарской республике преодолел участок протяженностью 15,8 км с перепадом высот в 1000 м со средней скоростью более 60 км/ч.


На этом отрезке — 102 поворота, максимальная протяженность прямого участка — не более 150 м, перепад высот между точками старта и финиша составил ровно 1000 м. Сам заезд состоялся еще 16 августа, но известно о нем стало только сейчас. За рулем находился российский гонщик и тележурналист Андрей Леонтьев, которому, собственно, и принадлежит авторство данной затеи.

Пункты хронометража для регистрации прохождения маршрута автомобилем были установлены на старте (внизу подъема) на высоте 1223 м и на финише (на вершине серпантина) на высоте 2223 м.


В итоге Twizy под управлением Леонтьева преодолел маршрут с чередой серпантинов с крутыми и затяжными подъемами со средней скоростью свыше 60 км/ч и скороподъемностью 1,06 м/с, установив новый рекорд «Самый быстрый набор высоты серийным электромобилем на дороге общего пользования при перепаде высот в один километр». Это, к слову, первый официальный российский рекорд на электромобиле, зарегистрированный в «Книге рекордов России».


Twizy, напомним, это двухместный городской электромобиль длиной всего 2,33 м и шириной 1,38 м. Оснащается он 11-сильным электромотором и литий-ионным аккумулятором емкостью 6,1 кВтч, который полностью заряжается от бытовой розетки за 3,5 часа и обеспечивает запас хода до 100 км в городском цикле (по методике NEDC).

 
 
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Пункты хронометража для регистрации прохождения маршрута автомобилем были установлены на старте (внизу подъема) на высоте 1223 м и на финише (на вершине серпантина)...
 
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