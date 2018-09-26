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Колумбийский легионер самовольно покинул солигорский "Шахтер". Клуб будет обращаться в ФИФА

27.09.2018 09:04 — Разное | Tut.by  
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Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс самовольно покинул солигорский «Шахтер», сообщил главный тренер горняков Сергей Ташуев на пресс-конференции после матча 1/8 финала Кубка Беларуси с брестским «Динамо».


Рохер Каньяс. Фото: fcshakhter.by

ФК «Шахтер» намерен пожаловаться на колумбийца в ФИФА.

— Каньяс нас подвел сильно очень, самовольно покинув команду без разрешения. Мы сейчас не скрываем. Конечно, будут какие то санкции. Скорее всего, через ФИФА, потому что так нельзя поступать, — приводит слова главного тренера пресс-служба солигорского «Шахтера».

В середине сентября, после матча с минским «Динамо», наставник «Шахтера» отмечал, что Рохер Каньяс отправился в Колумбию из-за семейных проблем.

В нынешнем чемпионате Беларуси 28-летний Рохер Каньяс провел 16 матчей и сделал 3 голевых паса, еще одна игра в его активе в поединке Кубка Беларуси-2017/18.

Выступал за колумбийские «Индепендьенте Медельин» (2009), «Транзит» (2010), российскую «Сибирь» (2010−2011), польскую «Ягеллония» (2011, аренда), казахстанские «Шахтер» Караганда (2012−2014), «Астана» (2014−2017), «Ордабасы» (2017), кипрский АПОЭЛ (2017, аренда).

Чемпион Колумбии (2009), чемпион Казахстана (2012, 2014, 2015, 2016), чемпион Кипра (2016/17), обладатель Кубка Казахстана (2013, 2016), обладатель Суперкубка Казахстана (2013, 2015), бронзовый призер чемпионата Казахстана (2017), участник групповых стадий Лиги чемпионов (2015/16) и Лиги Европы (2013/14, 2016/17), лучший игрок Казахстана (2015).

 
 
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Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс самовольно покинул солигорский "Шахтер". Клуб намерен пожаловаться в ФИФА.
 
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