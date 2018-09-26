Как перевести деньги на карту любого банка Беларуси за 2 минуты

TUT.BY объявляет о запуске сервиса онлайн-переводов на новых условиях. Теперь денежные переводы возможны между картами Visa и MasterCard любых банков РБ, а с карт МТБанка – на карты, выпущенные в странах СНГ1.





Чтобы сделать перевод с помощью сервиса переводов , нужно знать:

номер карты отправителя, срок ее действия и код CVV/CVC, который находится на оборотной стороне карты;

номер карты получателя.

Переводы возможны только с карт с поддержкой 3D-secure.

Случайно ошибиться в номере карты получателя почти невозможно, потому что система автоматически проверяет введенный номер по специальному алгоритму и определяет банк, выпустивший карту.

В новом сервисе денежных переводов вы будете знать стоимость перевода до того, как его совершите, потому что размер комиссии будет рассчитан автоматически и показан на экране после ввода данных обеих карт и суммы перевода. Однако банки-эмитенты могут взимать дополнительные комиссии при переводе.

Для денежного перевода вам достаточно:

В первую форму ввести данные карты отправителя, во вторую – номер карты получателя. В строку под ними – сумму перевода.

Ознакомившись с комиссией за перевод, нажать кнопку «Перевести»





Далее, для безопасности вашей карточки, операция денежного перевода подтверждается по технологии 3D-secure – уникальной системе одноразовых паролей, которая является частью глобальных программ MasterCard SecureCode и Verified by Visa. На ваш телефон придет SMS-сообщение с одноразовым паролем, который нужно будет ввести в течение 5 минут.

Срок зачисления денег на карту получателя – от нескольких минут до 5 дней. В большинстве случаев перевод денег на карту происходит моментально.

В переводе могут участвовать карты в любой валюте, при этом сам перевод осуществляется в только белорусских рублях. Конвертация при списании и зачислении происходит по курсу банков-эмитентов обеих карт.

Комиссия за перевод денег с помощью сервиса переводов составляет 1,6%. Минимальная комиссия за переводы в белорусских рублях – 0,49 руб. Например, за перевод 100 рублей с помощью сервиса переводов с вашей карты будет списана комиссия в размере 1,6 рублей. Однако вы сможете совершать денежные переводы на карту другого банка в любое удобное для вас время, а также везде, где есть доступ к интернету. Комиссия взимается при любых переводах.

Сделать перевод сейчас

Также переводить деньги с карты на карту можно в нашем мобильном приложении ФИНАНСЫ в разделе «Переводы с карты на карту».

1. Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина.