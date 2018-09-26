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Как перевести деньги на карту любого банка Беларуси за 2 минуты
TUT.BY объявляет о запуске
Чтобы сделать перевод с помощью
Переводы возможны только с карт с поддержкой 3D-secure.
Случайно ошибиться в номере карты получателя почти невозможно, потому что система автоматически проверяет введенный номер по специальному алгоритму и определяет банк, выпустивший карту.
В новом
Для денежного перевода вам достаточно:
Далее, для безопасности вашей карточки, операция денежного перевода подтверждается по технологии 3D-secure – уникальной системе одноразовых паролей, которая является частью глобальных программ MasterCard SecureCode и Verified by Visa. На ваш телефон придет SMS-сообщение с одноразовым паролем, который нужно будет ввести в течение 5 минут.
Срок зачисления денег на карту получателя – от нескольких минут до 5 дней. В большинстве случаев перевод денег на карту происходит моментально.
В переводе могут участвовать карты в любой валюте, при этом сам перевод осуществляется в только белорусских рублях. Конвертация при списании и зачислении происходит по курсу банков-эмитентов обеих карт.
Комиссия за перевод денег с помощью сервиса переводов составляет 1,6%. Минимальная комиссия за переводы в белорусских рублях – 0,49 руб. Например, за перевод 100 рублей с помощью
Также переводить деньги с карты на карту можно в нашем мобильном приложении
1. Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина.
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TUT.BY объявляет о запускесервиса онлайн-переводов на новых условиях. Теперь денежные переводы возможны между картами Visa и MasterCard любых банков РБ, а с карт МТБанка - на...
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