"Со стороны кажется, что я справляюсь. Но плачу в подушку". Ольга Никифорова-Рыбакина о своем разводе

Вслед за певицей Ритой Дакотой о разводе объявила еще одна медийная белоруска — Ольга Никифорова-Рыбакина, модель, блогер и — уже бывшая — жена телеведущего Артема Рыбакина.

Поначалу Ольга отказывалась от каких-либо комментариев журналистам, но для LADY сделала исключение и рассказала о том, что стало причиной разрыва, чего нельзя простить мужчине и влияет ли рождение ребенка на отношения между супругами.





— Ольга, не боялись разрушить идеалистичную картинку своей семьи и личного благополучия, публикуя новость о разводе в микроблоге?

— Инстаграм — витрина нашего успеха. Что поставить на эту витрину, а что скрыть — решаем только мы. Но ведь развод — это не стыдно. Неправильно думать, что он автоматически делает женщину неуспешной. В конце концов, я могла бы вообще ничего не сообщать, но посчитала нужным быть честной со своими подписчиками.

— Вы сделали это дипломатично, не раскрывая каких-то интимных подробностей. Например, Рита Дакота открыто заявила, что причиной ее развода стали измены мужа. Как вы относитесь к такой степени откровенности в Сети?

— Я не оказывалась в подобной ситуации, поэтому мне трудно поставить себя на место Риты. Думаю, ей просто было очень больно, и она решила выплеснуть, хотя бы отчасти, эти негативные эмоции.

— А как быть с собственным ребенком, как сообщить эту новость ему?

— Если есть возможность, нужно обязательно обратиться за советом к грамотному психологу. Собственно, так мы и сделали. Многие почему-то пренебрегают этим, а зря. Мы ведь не идем лечить зубы к соседу, а обращаемся к специалисту. В вопросах, касающихся души, тоже нужно быть осмотрительными.





Не стоит пугать маленького ребенка словом «развод»: он либо не поймет, либо поймет неправильно. Мы сказали Еве (дочь Ольги и Артема — Прим. ред.), что папа с мамой дружат, просто и у папы, и у мамы есть свой дом; на постоянной основе жить она будет с мамой, но сможет прийти к папе, когда захочет. Пока такого объяснения оказалось вполне достаточно. Конечно, по мере взросления, у дочери будут возникать какие-то вопросы. Надеюсь, нам удастся правильно на них ответить. Ведь то, как на ребенке скажется развод родителей, зависит от нас, взрослых.

Ева никогда не услышит от меня каких-то гадостей про Артема, и я уверена, что Артем, в свою очередь, не скажет дочери ничего плохого обо мне. Что бы ни случилось между супругами, дети не при чем. Все проходит, взаимные обиды забываются, но у ребенка может остаться травма на всю жизнь.

— Думаю, многие женщины, которые недовольны своей супружеской жизнью, говорят сейчас: «Ей проще хлопнуть дверью. Молодая, красивая, состоятельная. Любой мужчина к ее ногам упадет — только позови». Красивым женщинам действительно проще?

— Я бы добавила: проще красивым и поверхностным. Когда, знаете, можно шубку прикупить — и на полгода все вопросы закрыты. Я все же человек со своими убеждениями и взглядами на жизнь, которые никак не связаны с моей внешностью. Например, я считаю, что женщина должна не бояться отстаивать свое мнение. В том числе, и в семейной жизни. Я вообще за равноправие в отношениях. Мне кажется некорректным деление на чисто «женские» и «мужские» обязанности. В случае необходимости, мужчина должен быть способен выполнять функции, которые традиционно возложены на женщину, и наоборот. Это нормально, если мужчина может сделать какую-то работу по дому, а женщина — умеет зарабатывать деньги.





— Себя вы считаете сильной женщиной?

— Со стороны может показаться, что я отлично справляюсь, но ведь и я иногда плачу в подушку. Вот, например, случился у меня как-то очень продуктивный день: съемки, рабочие встречи, несколько выгодных контрактов. Вечером забрала дочь из сада, погуляли-поиграли, ужин приготовила. А потом вдруг раз… не смогла открыть банку с гранатовым соком и разрыдалась.

Так что, скорее, я та, кто не плывет по течению. Если меня что-то не устраивает, я обязательно постараюсь это «что-то» изменить. К счастью, жизнь не бросала меня в какие-то невероятно трудные условия, выбравшись из которых, я могла бы с уверенностью сказать: да, я сильная. Даже сейчас, после развода, я не осталась без поддержки. Мой бывший муж — настоящий джентльмен. Он не оставил нас с дочерью на улице, мы определились с суммой алиментов…





— Трудно справляться одной с ребенком?

Не могу сказать, что я совсем одна. Да, мои родители живут не в Минске, а в Витебске, но они приезжают периодически. Кроме того, если Артем не в отъезде или у него нет рабочих дел, он забирает Еву на полдня-день. Еще есть крестная Евы, мои подруги, которые могут побыть с дочкой время от времени. Но в большинстве случаев я неплохо справляюсь сама.

— Рождение ребенка так или иначе влияет на отношения между супругами. Расскажите о своем опыте.

— Женщины, описывая свои ощущения после родов, как правило, утверждают, что «сразу испытали огромное, ни с чем несравнимое счастье», что «не помнят свою жизнь до рождения ребенка». Думаю, большинство все-таки лукавят. Во всяком случае, я прекрасно помнила свою жизнь до появления Евы и, скажу я вам, не такой уж плохой была эта жизнь. Теперь, конечно, я не представляю себя без дочери. Она — мой космос. Но тогда первой мыслью было: и что мне теперь делать? В начале своего материнства я ощущала невероятную ответственность и беспокойство. Пришло осознание того, что я больше себе не принадлежу. Только спустя полгода мне удалось немного расслабиться.