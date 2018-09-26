ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Со стороны кажется, что я справляюсь. Но плачу в подушку". Ольга Никифорова-Рыбакина о своем разводе

27.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вслед за певицей Ритой Дакотой о разводе объявила еще одна медийная белоруска — Ольга Никифорова-Рыбакина, модель, блогер и — уже бывшая — жена телеведущего Артема Рыбакина.

Поначалу Ольга отказывалась от каких-либо комментариев журналистам, но для LADY сделала исключение и рассказала о том, что стало причиной разрыва, чего нельзя простить мужчине и влияет ли рождение ребенка на отношения между супругами.


— Ольга, не боялись разрушить идеалистичную картинку своей семьи и личного благополучия, публикуя новость о разводе в микроблоге?

— Инстаграм — витрина нашего успеха. Что поставить на эту витрину, а что скрыть — решаем только мы. Но ведь развод — это не стыдно. Неправильно думать, что он автоматически делает женщину неуспешной. В конце концов, я могла бы вообще ничего не сообщать, но посчитала нужным быть честной со своими подписчиками.

— Вы сделали это дипломатично, не раскрывая каких-то интимных подробностей. Например, Рита Дакота открыто заявила, что причиной ее развода стали измены мужа. Как вы относитесь к такой степени откровенности в Сети?

— Я не оказывалась в подобной ситуации, поэтому мне трудно поставить себя на место Риты. Думаю, ей просто было очень больно, и она решила выплеснуть, хотя бы отчасти, эти негативные эмоции.

— А как быть с собственным ребенком, как сообщить эту новость ему?

— Если есть возможность, нужно обязательно обратиться за советом к грамотному психологу. Собственно, так мы и сделали. Многие почему-то пренебрегают этим, а зря. Мы ведь не идем лечить зубы к соседу, а обращаемся к специалисту. В вопросах, касающихся души, тоже нужно быть осмотрительными.


Не стоит пугать маленького ребенка словом «развод»: он либо не поймет, либо поймет неправильно. Мы сказали Еве (дочь Ольги и Артема — Прим. ред.), что папа с мамой дружат, просто и у папы, и у мамы есть свой дом; на постоянной основе жить она будет с мамой, но сможет прийти к папе, когда захочет. Пока такого объяснения оказалось вполне достаточно. Конечно, по мере взросления, у дочери будут возникать какие-то вопросы. Надеюсь, нам удастся правильно на них ответить. Ведь то, как на ребенке скажется развод родителей, зависит от нас, взрослых.

Ева никогда не услышит от меня каких-то гадостей про Артема, и я уверена, что Артем, в свою очередь, не скажет дочери ничего плохого обо мне. Что бы ни случилось между супругами, дети не при чем. Все проходит, взаимные обиды забываются, но у ребенка может остаться травма на всю жизнь.

— Думаю, многие женщины, которые недовольны своей супружеской жизнью, говорят сейчас: «Ей проще хлопнуть дверью. Молодая, красивая, состоятельная. Любой мужчина к ее ногам упадет — только позови». Красивым женщинам действительно проще?

— Я бы добавила: проще красивым и поверхностным. Когда, знаете, можно шубку прикупить — и на полгода все вопросы закрыты. Я все же человек со своими убеждениями и взглядами на жизнь, которые никак не связаны с моей внешностью. Например, я считаю, что женщина должна не бояться отстаивать свое мнение. В том числе, и в семейной жизни. Я вообще за равноправие в отношениях. Мне кажется некорректным деление на чисто «женские» и «мужские» обязанности. В случае необходимости, мужчина должен быть способен выполнять функции, которые традиционно возложены на женщину, и наоборот. Это нормально, если мужчина может сделать какую-то работу по дому, а женщина — умеет зарабатывать деньги.


— Себя вы считаете сильной женщиной?

— Со стороны может показаться, что я отлично справляюсь, но ведь и я иногда плачу в подушку. Вот, например, случился у меня как-то очень продуктивный день: съемки, рабочие встречи, несколько выгодных контрактов. Вечером забрала дочь из сада, погуляли-поиграли, ужин приготовила. А потом вдруг раз… не смогла открыть банку с гранатовым соком и разрыдалась.

Так что, скорее, я та, кто не плывет по течению. Если меня что-то не устраивает, я обязательно постараюсь это «что-то» изменить. К счастью, жизнь не бросала меня в какие-то невероятно трудные условия, выбравшись из которых, я могла бы с уверенностью сказать: да, я сильная. Даже сейчас, после развода, я не осталась без поддержки. Мой бывший муж — настоящий джентльмен. Он не оставил нас с дочерью на улице, мы определились с суммой алиментов…


— Трудно справляться одной с ребенком?

Не могу сказать, что я совсем одна. Да, мои родители живут не в Минске, а в Витебске, но они приезжают периодически. Кроме того, если Артем не в отъезде или у него нет рабочих дел, он забирает Еву на полдня-день. Еще есть крестная Евы, мои подруги, которые могут побыть с дочкой время от времени. Но в большинстве случаев я неплохо справляюсь сама.

— Рождение ребенка так или иначе влияет на отношения между супругами. Расскажите о своем опыте.

— Женщины, описывая свои ощущения после родов, как правило, утверждают, что «сразу испытали огромное, ни с чем несравнимое счастье», что «не помнят свою жизнь до рождения ребенка». Думаю, большинство все-таки лукавят. Во всяком случае, я прекрасно помнила свою жизнь до появления Евы и, скажу я вам, не такой уж плохой была эта жизнь. Теперь, конечно, я не представляю себя без дочери. Она — мой космос. Но тогда первой мыслью было: и что мне теперь делать? В начале своего материнства я ощущала невероятную ответственность и беспокойство. Пришло осознание того, что я больше себе не принадлежу. Только спустя полгода мне удалось немного расслабиться.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ОЛЬГА НИКИФОРОВА

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поначалу Ольга отказывалась от каких-либо комментариев журналистам, но для LADY сделала исключение и рассказала о том, что стало причиной разрыва, чего нельзя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возбуждено производство по делу о банкротстве ЗАО «БКК»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Петрыкаускiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Смалявiцкi край
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика