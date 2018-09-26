Обзор кредитов на недвижимость: какая нужна зарплата, чтобы банк помог решить квартирный вопрос

Осенью всегда наблюдается заметный всплеск интереса к приобретению и аренде квартир. Курс доллара растет, цены на арендное жилье повышаются, а как обстоит дело с кредитами на покупку жилья? FINANCE.TUT.BY и застройщик «А-100 Девелопмент» подготовили анализ предложений по кредитам на недвижимость и посмотрели, на каких условиях их можно оформить, какой нужен залог и сколько примерно придется платить.



Фото: TUT.BY

В итоговую таблицу попали кредиты на покупку или строительство недвижимости. Нас интересовали варианты без привязки к определенному застройщику или агентству недвижимости, для новых клиентов банка и тех, у которых нет дополнительных льгот.

Начнем с того, что перед оформлением кредита на недвижимость придется выполнить несколько важных условий. Во-первых: необходимо будет поучаствовать в покупке собственными средствами. Это значит, что 10 — 30% от стоимости жилья вам придется накопить еще до обращения в банк.

Во-вторых: необходимо решить вопрос с обеспечением. Не смотря на то, что часто банки берут в качестве залога приобретаемое жилье, вам еще может потребоваться поручительство одного или нескольких физических лиц.

И последнее: банки будут учитывать ваш доход при расчете максимальной суммы кредита. Тут, кстати, может выручить, если банк принимает во внимание совокупный доход супругов или даже родственников. Обязательно уточняйте такие моменты при консультации.

Предлагаем рассмотреть актуальные предложения от банков подробнее:

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья 13% (ставка реф.+3), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Квартира мечты в Новой Боровой! Не нужно собирать документы, предоставлять справки о доходах и искать поручителей. Выгодные условия рассрочки до 5 лет на покупку квартиры в современном и комфортном для жизни районе. Предложение ограничено! newbor.by Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць» 14% (ставка реф.+4), до 100 000 руб., до 20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15% (ставка реф +5), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Беларусбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений 11% (ставка реф.+1), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 25%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,95% , сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком» Со страховкой 14,5% (ставка реф.+4,5%) или без страховки 15% (ставка реф.+ 5) , до 150 000 USD в эквиваленте, до 15 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит Приорбанк, «Дружная семья» 12% (ставка реф.+2%) — первый год, потом 14% (ставка реф.+4%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф.+2) — первый год, потом 14% (ставка реф.+4), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 14,5% (ставка реф.+4,5), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок

Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья 13% (ставка реф.+3), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Квартира мечты в Новой Боровой! Не нужно собирать документы, предоставлять справки о доходах и искать поручителей. Выгодные условия рассрочки до 5 лет на покупку квартиры в современном и комфортном для жизни районе. Предложение ограничено! newbor.by Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць» 14% (ставка реф.+4), до 100 000 руб., до 20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15% (ставка реф +5), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Беларусбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений 11% (ставка реф.+1), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 25%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,95% , сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком» Со страховкой 14,5% (ставка реф.+4,5%) или без страховки 15% (ставка реф.+ 5) , до 150 000 USD в эквиваленте, до 15 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит Приорбанк, «Дружная семья» 12% (ставка реф.+2%) — первый год, потом 14% (ставка реф.+4%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф.+2) — первый год, потом 14% (ставка реф.+4), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 14,5% (ставка реф.+4,5), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Кредит на покупку или строительство недвижимости не на столько распространен среди банков, как кредит на покупку автомобиля или потребительский кредит. Получить такой займ можно только в семи банках.

Условия у всех отличаются, но основная тенденция есть. Кредиты предоставляются на большой срок, под достаточно низкие процентные ставки (относительно рынка кредитов), обязательно с обеспечением и собственным участием в покупке.

Вот наши главные выводы из текущей ситуации:

обращаясь в банк можно рассчитывать на ставку 14 — 15%, а сама разбежка ставок составит от 11 до 15%.

вернуть займ нужно будет за 15 лет при оформлении кредита в Приорбанке или БПС-Сбербанке . Остальные банки дают своим клиентам срок возврата до 20 лет. Кстати, банки не стремятся ограничивать максимальную возможную сумму. Очень часто итоговый размер будет зависеть только от кредитоспособности клиента;

или . Остальные банки дают своим клиентам срок возврата до 20 лет. Кстати, банки не стремятся ограничивать максимальную возможную сумму. Очень часто итоговый размер будет зависеть только от кредитоспособности клиента; один из самых важных моментов всей сделки — обеспечение и собственное участие. Банк рассматривает каждый случай индивидуально, но с обеспечением все просто: потребуется поручитель и оформление договора залога на приобретаемое жилье. Что касается собственного участия, то Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк попросят подготовить 10% от покупки. Для остальных банков придется вложить 20 — 30% от сделки.

Во сколько в итоге обойдется кредит

Для того, чтобы оценить кредитную нагрузки и понять каким требования по зарплате нужно соответствовать мы сделали примерный расчет. Ориентировались на предложение от Беларусбанка — самая низкая процентная ставка.

Предположим, вам не хватает 20 тысяч долларов (условно — 42 тысячи белорусских рублей) на долгожданную покупку.

Если оформлять кредит сроком на 20 лет, то ежемесячный платеж для такой суммы составит примерно 645,05 рублей, а общая переплата — около 54 828 рублей (если погашать все в срок и по графику).

Вам необходим среднемесячный доход минимум в размере 921,50 рубль, чтобы банк принял ваши документы для дальнейшего рассмотрения.

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Срок кредитования - 5, 10 или 15 лет. Первый взнос составляет не менее 40% стоимости приобретаемого жилья.