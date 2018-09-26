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"Взяли временно, а осталась навсегда". Осветитель Купаловского - о работе

27.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Над тем, чтобы премьера спектакля состоялась, трудится огромная команда. Мы же видим только актеров, которым достается вся слава, аплодисменты и цветы. Вместе с velcom, который поддержал постановку спектакля «Радзіва Прудок» по книге Андрея Горвата, мы заглянули за кулисы Купаловского театра. Татьяна Кудинова работает здесь осветителем уже почти 40 лет. Мы узнали из первых уст о трудностях и радостях работы «в тени» артистов, а также о ярких моментах театральной жизни.


«Взяли временно, а осталась навсегда»

Татьяна родом из Одессы. В Минск попала, как говорит, случайно. Отучившись в техникуме на метролога, приехала в Беларусь на практику, а после здесь же писала диплом. Задерживаться не думала: хотелось домой, к маме. Но судьба распорядилась иначе: знакомство с будущим мужем развернуло все планы. И, получив в Украине открепление, Татьяна осталась здесь.

— А что делать, совершенно не знала. Работу было найти очень сложно, — вспоминает она. — И тут, в мае 1979 года мне предложили место в театре, мол, «пока не найдешь что-то постоянное — потрудись тут». Получается, меня взяли временно, а осталась я навсегда.

Татьяна, не имея нужного опыта и образования, прошла все этапы карьеры осветителя: от помощника до самостоятельного специалиста. Профессиональное образование на тот момент можно было получить только в Ленинграде и Москве, поэтому приходилось учиться методом своих же проб и ошибок.


— Мне очень повезло, что я работала с интересными людьми. У нас был лучший на то время регуляторщик, Станислав Базаревский, — вспоминает Татьяна. — Он учил меня делать рассвет, закат, показывал, как правильно «дышать» светом — то есть делать переходы. Мастерство их выполнения выражается в том, чтобы зритель этого не замечал. Вообще, у нас чем выше твой профессиональный уровень — тем меньше заметна твоя работа.

Так пролетело 16 лет работы в «Купаловском» театре. А в 1995 году Татьяна, как и многие, отсюда уволилась: начались проблемы с руководством.

— Тогда я ушла работать в Театр белорусской драматургии, — рассказывает героиня. — Но всегда хотелось вернуться. «Купаловский» для меня не работа, это — второй дом.


Однако «домой» Татьяна вернулась только в 2002 году по приглашению Бориса Герлована (народный художник Беларуси, сценограф. — Прим. TUT.BY), отработав перед этим еще несколько лет в Театре юного зрителя. Почему получилось вернуться не сразу — рассказывать отказалась. Говорит, не хочет углубляться.

— Главное: несмотря ни на что, ты обожаешь образ своей жизни, — добавляет женщина. — Эта атмосфера абсолютно волшебна, непонятна другим, но бесконечно любима нами, сотрудниками театра. Кто работу не любит, тот здесь не задерживается. А люди, которые знают, что это — их призвание, трудятся много лет. И даже с такими сравнительно небольшими зарплатами, как у нас, — смеется она.

«Премьера — настоящий адреналин»

Однако сложностей хватает и без этого. По словам Татьяны, самый трудный период — репетиционный. Для нее он длится всего неделю: до этого труппа учит свои партии без света.

— Рождение спектакля — настоящее волшебство. Но в такие моменты нам приходится работать по 12−13 часов без выходных. И после репетиций тоже задерживаемся, — делится осветитель. — В это время забываешь обо всем. Еще сложно выезжать на гастроли. Ведь нужно повторить партитуру света в незнакомом театре, на другом оснащении и при других возможностях. А на адаптацию и репетицию у тебя порой есть всего лишь сутки.

Но, как признается Татьяна, в своей работе она любит все. Ее можно сравнить с работой художника. «Только он пишет кистями и красками, а мы рисуем лучами света», — отмечает она.

Особенно ценен момент, когда проведена премьера: это, по заверениям осветителя, настоящий адреналин.


— Перед премьерой очень сильно волнуешься. Намного больше, чем перед проведением спектакля, который уже играл, — рассказывает Татьяна. — Чтобы почувствовать уверенность, я всегда глажу консоль, молюсь, чтобы глаз не подвел, чтобы ушки слышали, чтобы ручка не тряслась. Конечно, как только начинаешь работать, волнение уходит. А по окончании, когда все прошло успешно, захлестывает волна энергии и счастья — все получилось!

Отличий в работе над разными спектаклями Татьяна не видит. «Каждый раз делаешь свою работу до потери пульса», — делится осветитель.

— Не думаешь ни про время, ни про отдых. Так было совсем недавно: в мае у нас состоялась премьера «Радзiва „Прудок“». В Минске все прошло очень хорошо, после мы ездили со спектаклем в Калинковичи и провели его там трижды. Кстати, эта постановка теперь одна из моих любимых, наравне с «Ревизором» и «Двумя душами», — улыбается женщина.

Рассказать о любимых постановках героиня может. А вот выделить кого-то из актеров считает невозможным.

— Театр меняется, техническое оснащение вместе с прогрессом шагает вперед. Но труппа у нас как была, так и осталась самой лучшей. Я люблю весь состав, каждого из них обволакиваю своим светом.

«Почему Гоголь не вышел на сцену?»

Сама Татьяна актрисой стать не хотела никогда: это сложная профессия, в которой есть риск не реализоваться.

— Иногда снится страшный сон: меня заставляют играть на сцене, а я не помню ни текста, ни порядка действий — ничего, — рассказывает она. — Нет, играть не хотела никогда. Да и только желания в этом деле мало, даже если оно идет вкупе с талантом. Надо еще найти своего режиссера, который рассмотрит в тебе искру и потенциал. Иначе все бесполезно.

Однако все спектакли Татьяна знает практически наизусть, ничуть не хуже актерского состава. На память, по словам героини, она совсем не жалуется.


— Я тоже должна запоминать текст. Мало ли, актер забудет слова — тебе не «подадут» реплику, а из-за этого не сделаешь световой переход, — объясняет осветитель.

Конечно, при этом театральная жизнь рабочими вопросами не ограничивается: всегда есть и над чем посмеяться.

— Коллеги из Оперного рассказывали, что однажды у них шло «Лебединое озеро». А особенностью декораций спектакля было то, что весь «задник» на сцене был прозрачным. И почему-то дежурный пожарный в полном обмундировании решил просочиться вдоль прозрачной стены через сцену. Конечно же, все зрители его увидели. Режиссер, актеры, все кричат ему: «Уходи оттуда! Возвращайся назад!» Тогда-то он понял, что что-то не так. Но не придумал ничего лучше, как изобразить лебедя и картинно пролететь за этим «задником», — смеется Татьяна.

Бывают казусы и с участием зрителей.

— Это была премьера «Мертвых душ». В конце на сцену выходит зрительница, дарит цветы артистам и начинает настойчиво спрашивать, почему Гоголь не вышел на сцену. Ничего лучше, чем ответ, что он заболел, найти не смогли, — улыбается женщина.

Татьяна уверена: театр — это множество историй, эмоций, ярких моментов и воспоминаний, это — образ жизни и призвание. И когда у человека есть желание стать частью этого мира, все возможно.

— Если эта дорожка принадлежит человеку, то он с нее уже не сойдет. Но для успеха как на сцене, так и в закулисье важно помнить одно: нужно любить искусство в себе, а не себя в искусстве.


Партнер материала:

Спектакль по книге Андруся Горвата «Радзіва «Прудок», генеральным партнером которого выступает компания velcom, регулярно собирает полный зал Камерной сцены Купаловского. Билеты на ноябрь скоро в продаже, подробности на kupalauski.by и velcom.by.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Вместе с velcom мы поговорили с Татьяной Кудинович. Женщина работает осветителем в Купаловском театре уже почти сорок лет, но всегда остается за кулисами....
 
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