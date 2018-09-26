Чешская компания обнародовала новую порцию информации о своем концептуальном хэтчбеке Vision RS, сопроводив ее парочкой новых дизайнерских скетчей. Премьерный показ шоу-кара состоится уже на следующей неделе на Парижском автосалоне.





Напомним, что Vision RS со временем перевоплотится в новую компактную модель Skoda, которая придет на смену нынешнему Rapid, а заодно концепт, по словам разработчиков, задает вектор развития спортивной линейки RS. Интерес к важному для себя концепту чехи подогревают по последней моде, то есть поэтапно — первые «зарисовки» Vision RS появились в конце августа, вскоре после этого на фирме поделились рисунками салона машины.





А сейчас наконец-то стали известны кое-какие технические подробности. Vision RS окажется гибридомобилем — силовая установка включает 1,5-литровую бензиновую турбо-«четверку» TSI мощностью 150 лошадиных сил, вспомогательный 102-сильный электродвигатель и блок батарей емкостью 13 кВтч. Суммарная отдача достигает 245 «лошадок», заявленное время набора «сотни» — 7,1 секунды, максимальная скорость — 209 км/ч, а паспортный пробег на электричестве составляет 70 км (цикл NEDC).

Появление товарной версии хэтчбека на основе Vision RS ожидается в следующем году.