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Заболеваемость ОРВИ в Беларуси ниже прошлогоднего уровня на 17,3%
27.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Уровень заболеваемости на 17,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Сейчас оптимальное время для начала кампании по вакцинации против гриппа. Массовая вакцинация начнется с 1 октября и завершится до 1 декабря. Вакцина уже начала поступать в организации здравоохранения.
По прогнозу Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям, в нынешний сезон ожидается средний уровень эпидемиологической активности вирусов гриппа. За счет бюджета в этом сезоне будут прививать вакциной "Гриппол плюс" (Россия). На платной основе будут доступны "Инфлювак" (Нидерланды) и "Ваксигрип" (Франция). Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, которые содержат актуальные штаммы вируса. В Беларуси планируется привить против гриппа не менее 40% населения, в том числе до 75% из групп риска.
БелТА.
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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Беларуси характеризуется низкой интенсивностью. Такая информация размещена на сайте...
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