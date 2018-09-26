Заболеваемость ОРВИ в Беларуси ниже прошлогоднего уровня на 17,3%



Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Беларуси характеризуется низкой интенсивностью. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Уровень заболеваемости на 17,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Сейчас оптимальное время для начала кампании по вакцинации против гриппа. Массовая вакцинация начнется с 1 октября и завершится до 1 декабря. Вакцина уже начала поступать в организации здравоохранения.

По прогнозу Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям, в нынешний сезон ожидается средний уровень эпидемиологической активности вирусов гриппа. За счет бюджета в этом сезоне будут прививать вакциной "Гриппол плюс" (Россия). На платной основе будут доступны "Инфлювак" (Нидерланды) и "Ваксигрип" (Франция). Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, которые содержат актуальные штаммы вируса. В Беларуси планируется привить против гриппа не менее 40% населения, в том числе до 75% из групп риска.

БелТА.