Заводской район Минска остался без горячей воды

Среди затрагиваемых объектов – десятки жилых домов района, административные здания, а также учреждения образования.

«Уважаемые потребители! В период с 00.01 27.09.2018 по 23.59 28.09.2018 в Заводском районе г. Минска будет отсутствовать горячее водоснабжение на участках тепловой магистрали №5 для снятия заглушек и врезки, вновь смонтированных участков тепловой сети общей длинной – 380 метров диаметром 820 мм. Тепловая магистраль была введена в эксплуатацию в 1989 году. Данные работы производятся в рамках реконструкции тепловой магистрали № 5 и согласованы с Минским городским исполнительным комитетом», - сообщили в «Минскэнерго».

Полный перечень отключаемых объектов можно найти здесь .

Ведомство просит минчан и гостей столицы отнестись к временным неудобствам с пониманием.