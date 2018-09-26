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Заводской район Минска остался без горячей воды

27.09.2018 09:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Заводской район Минска остался без горячей воды
Фото из открытых источников

Среди затрагиваемых объектов – десятки жилых домов района, административные здания, а также учреждения образования. 

Заводской район Минска остался без горячей воды Больше 220 домов Минска сегодня остались без горячей воды

«Уважаемые потребители! В период с 00.01 27.09.2018 по 23.59 28.09.2018 в Заводском районе г. Минска будет отсутствовать горячее водоснабжение на участках тепловой магистрали №5 для снятия заглушек и врезки, вновь смонтированных участков тепловой сети общей длинной – 380 метров диаметром 820 мм. Тепловая магистраль была введена в эксплуатацию в 1989 году. Данные работы производятся в рамках реконструкции тепловой магистрали № 5 и согласованы с Минским городским исполнительным комитетом», - сообщили в «Минскэнерго».

Полный перечень отключаемых объектов можно найти здесь.  

Ведомство просит минчан и гостей столицы отнестись к временным неудобствам с пониманием.

 
Теги: Минск
 
 
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Сроки отключения горячего водоснабжения – 27-28 сентября 2018 года.
 
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