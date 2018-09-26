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День без автомобиля на Городокщине

27.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Городокщина присоединилась к Европейской неделе мобильности. 22 сентября в районном центре прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню без автомобиля. Их организаторы призвали всех горожан и жителей сельских населенных пунктов нашего региона хотя бы на день отказаться от передвижения на автомобилях. Принести, таким образом, пользу не только экологии родной Беларуси, но и собственному здоровью.

День без автомобиля на Городокщине


День без автомобиля на Городокщине


День без автомобиля на Городокщине


День без автомобиля на Городокщине

Подробнее читайте в №73  от  25.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 

 

 

 
 
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Городокщина присоединилась к Европейской неделе мобильности. 22 сентября в районном центре прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню без автомобиля. Их...
 
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