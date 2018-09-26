Демаркацию белорусско-украинской границы в зоне ЧАЭС начнут с эксперимента

Эксперимент с применением технических средств планируется провести на чернобыльском участке белорусско-украинской границы.

Об этом сообщил глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо в интервью телеканалу «Беларусь 1» 26 сентября.

Лаппо отметил, что «демаркация на картах уже определена», к ней приступают «прямо на местности». По его словам, на границе будет установлено видеонаблюдение, и при попытке ее нарушить на участок будет направлен пограничный наряд и в воздух поднят квадрокоптер. При успешном результате эксперимента опыт будет внедрен и в других пограничных подразделениях.

Реализация проекта стала возможно благодаря международной технической помощи, которая составила порядка в 1,6 миллионов евро.

Протяженность государственной границы между Беларусью и Украиной составляет 1084,2 километров, из них 758,3 километров на сухопутном участке, 325,9 километров на водном участке, по рекам, и около 120 километров по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прилегающая к госгранице территория труднопроходима, имеются большие площади, покрытые густыми лесами, болотами, небольшими озерами и разветвленной сетью мелиоративных каналов.