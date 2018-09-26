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В России завершена работа над С-500, уничтожающими спутники

27.09.2018 09:21 — Разное | Партизан  
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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что работа над зенитной ракетной системой С-500 «Прометей» практически завершена.


Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, российские ЗРК обладают лучшими характеристиками по отношению к зарубежным аналогам.

Он также добавил, что работа над С-500 практически завершена.

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Основная задача комплекса - борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности: самостоятельно возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км, а при необходимости и МБР на конечном участке траектории и, в определённых пределах, на среднем участке.

От этих средств поражения должно обеспечиваться прикрытие отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей.

Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше (англ. waverider); уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.

С-500 интегрирован в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО.

С-500 предполагается использовать также как защиту шахтных МБР России от средств нападения

По мнению National Interest, С-500 способен поражать и боеголовки, а также стелс-цели.


 
 
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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что работа над зенитной ракетной системой С-500 «Прометей» практически завершена.
 
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