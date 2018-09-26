В России завершена работа над С-500, уничтожающими спутники





передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости. Об этомOxu.Az со ссылкой на РИА Новости.





По его словам, российские ЗРК обладают лучшими характеристиками по отношению к зарубежным аналогам.





Он также добавил, что работа над С-500 практически завершена.





С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.





Основная задача комплекса - борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности: самостоятельно возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км, а при необходимости и МБР на конечном участке траектории и, в определённых пределах, на среднем участке.





От этих средств поражения должно обеспечиваться прикрытие отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей.





Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше (англ. waverider); уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.





С-500 интегрирован в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО.





С-500 предполагается использовать также как защиту шахтных МБР России от средств нападения





По мнению National Interest, С-500 способен поражать и боеголовки, а также стелс-цели.



