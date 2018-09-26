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Роухани о войне с США
Иран не хочет войны с США на Ближнем Востоке и не намерен атаковать их вооруженные силы.
Как передает
«Мы не хотим вступить в войну с американскими вооруженными силами нигде в регионе. Мы не хотим атаковать их», - сказал он, добавив, что Иран «не хочет наращивания напряженности» на Ближнем Востоке.
При этом он отметил, что США должны объяснить причины своего присутствия в регионе.
Так, в частности, по его словам «присутствие США в Сирии незаконно».
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Иран не хочет войны с США на Ближнем Востоке и не намерен атаковать их вооруженные силы.
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