Роухани о войне с США

РИА Новости , об этом заявил журналистам на пресс-конференции президент Ирана Хасан Роухани. Как передает, об этом заявил журналистам на пресс-конференции президент Ирана Хасан Роухани.





«Мы не хотим вступить в войну с американскими вооруженными силами нигде в регионе. Мы не хотим атаковать их», - сказал он, добавив, что Иран «не хочет наращивания напряженности» на Ближнем Востоке.





При этом он отметил, что США должны объяснить причины своего присутствия в регионе.





Так, в частности, по его словам «присутствие США в Сирии незаконно».