И умереть в один день: млодая пара выпала из окна в Слуцке — состава преступления нет

«Кур'еру» Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области. «Поскольку причастность третьих лиц не установлена, это исключает состав преступления. В связи с этим в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщилаТатьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.





Ранее «Кур'ер» писал, что Александр и Екатерина жили вместе, но свои отношения не регистрировали в ЗАГСе. Пара встречалась около года. Проживали в квартире с отцом Александра.





Инцидент произошёл 16 ноября примерно в 20.46 в доме № 19 по улице Гагарина. 40-летний мужчина и 28-летняя женщина, жившие вместе, выпали с 8-го этажа квартиры. Падали они одновременно.





В момент гибели в квартире (в другой комнате) находился отец Александра. В беседе с корреспондентом «Кур'ера» он сказал, что пара вела себя как обычно. Услышав какой-то шум, он зашёл в их комнату — она была пуста.





Окна квартиры выходят во двор дома. Погибшие упали на клумбу. Несмотря на тёмное время суток, были свидетели падения пары.









Погибшая родом из деревни Кирово, безработная. Александр работал на сахарном комбинате.





Также сообщалось, что у Екатерины уже были попытки свести счёты с жизнью. Она уже пыталась выпрыгнуть из окна (где и при каких обстоятельствах — не разглашается). На запястьях её рук эксперты обнаружили старые шрамы от порезов.