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Почему идеологи озаботились синими и красными волосами школьников?

27.09.2018 09:07 — Разное | Партизан  
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Что сами педагоги думают про внешний вид учеников и его роль в процессе обучения.

Почему идеологи озаботились синими и красными волосами школьников?
"Если чиновникам нечем заняться, пусть составят каталог допустимых причесок, как в Северной Корее"

«Если у нас сегодня кто захочет покрасить волосы в розовый, оранжевый, еще какой-то цвет, что это будет?» — задалась вопросом представитель отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая, объясняя запрет столичным школьника красить волосы в нестандартные цвета, пишет zautra.by

«На уроках можно спать, но не храпеть, есть, но не чавкать»

— Как преподавателю, мне не важно, какого у ребенка цвета волосы, важно, чтобы под волосами было что-то. Конечно, на знания ни школьная форма, ни цвет волос не влияют, — говорит педагог, член общественно-консультативного совета при Министерстве образования Андрей Григорьев. — Но я понимаю: если пойти школьникам навстречу, это создаст прецедент. Сегодня у нас будут синие и зеленые волосы, завтра — пирсинг в носу и бровях, а послезавтра — татуировка во весь лоб.

Педагог подчеркивает: школа – это учреждение образования, которое помимо обучения занимается еще и воспитанием, в том числе эстетическим. И школа становится для детей примером того, что в обществе есть определенные нормы, которым они должны будут следовать.

В том, что между дресс-кодом и успеваемостью, внимательностью учеников нет вообще никакой связи, убежден и репетитор по физике и математике, соучредитель центра «100 баллов» Евгений Ливянт.

— Еще есть ученики, которые приходят в школу для того, чтобы учиться, а я трачу время на тех, кто пришел с какими-то там волосами? У меня в школе было такое правило для учеников, что можно было спать на уроках, но не храпеть, можно было есть, но не чавкать. Я все свое время отдавал тем ученикам, которые пришли учиться, а те, кому это не нужно, не должны были мешать другим. Во время уроков физики или математики мне безразличны политические, физиологические или еще какие-то аспекты. Если конкретной ученице 11-го класса не нужна была физика, я с уважением относился к ее выбору. Она приходила в майке с Че Геварой, в бандане на голове — делится опытом Евгений Ливянт.

Педагог убежден, что хорошим учителям нет никакого дела до внешнего вида учеников, потому что у них и без того много забот, главная из которых — успеть за 45 минут качественно поработать с классом.

Прическа по контракту

Внешний вид школьников — не самая главная проблема школьного образования, подчеркивают педагоги. Тем более это не вопрос государственного уровня. А у директоров, завучей и учителей хватает ежедневных забот и реальных проблем в школе.

— Пришел чиновник, которому пришло в голову, такой или не такой цвет волос у учеников, и выносит этим в школе мозг. Если чиновникам совсем нечем заняться, пусть составят документ с фотографиями допустимых причесок, как это делали в Северной Корее, — иронизирует Евгений Ливянт. — Государственные служащие, которые серьезно занимаются таким мелким вопросом, просто-напросто бездарно тратят деньги налогоплательщиков.

Собеседники "Завтра твоей страны" отмечают, если дресс-код действительно стоит в приоритете школьного образования, то достаточно разработать локальные документы, которые бы это регламентировали.

— Подобные вещи у нас никак не прописаны. Да, существуют общепринятые нормы, но в таких случаях проблема должна решаться в рамках конкретной школы. Следовало бы подумать о том, чтобы каждая школа заключала с родителями юридический контракт, в котором были бы прописаны правила, начиная от внешнего вида и заканчивая правилами поведения, — предлагает Андрей Григорьев.

Тогда, приводя ребенка в школу, родители будут понимать, устраивают ли их внутренние правила или нет. Если нет, им стоит предоставлять право выбрать школу с другими правилами.

— Пусть каждая школа обсудит с родителями и решит, нужна ли школьная форма и тому подобное. Есть масса примеров, те же английские школы, где в частных есть школьная форма и никто не спрашивает, нравится ли это родителям, есть государственные, куда можно приходить, как хочешь, — дополняет эксперт.

Контроль внешности — способ приучить школьников быть послушными перед системой

Подавляя проявления индивидуальности школьников, представители образовательной системы пытаются контролировать их поведение, подавлять свободомыслие и свободу самовыражения, навязывая модели послушания, которые потребуются в обществе, когда дети повзрослеют — так интерпретирует действия чиновников директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

У белорусской системы образования, по его мнению, есть две функции: трансляция содержания школьной программы и идеологическая — воспитание школьников в духе лояльности существующей политической системе.

— Уже давно в Беларуси вторая функция вытесняет первую. Школа сейчас не столько образовательное учреждение, сколько идеологообразовательное. И именно за это в основном наказывают или поощряют директоров и преподавателей конкретных школ, — объясняет ситуацию Андрей Егоров.

В этом же ключе стоит рассматривать и попытки контролировать поведение и облик учеников, считает эксперт. Делается это ради идеологической функции по поддержанию лояльности и послушания.


 
 
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