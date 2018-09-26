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ЮАР собирается отменить визы для белорусов

27.09.2018 09:00 — Разное | Партизан  
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Министр внутренних дел ЮАР Малуси Гигаба сообщил, что в конечной стадии находятся переговоры об отмене визового режима для граждан с обычными паспортами из 19 стран. В их числе он назвал и Беларусь.

Об этом пишет правительственное новостное агентство SAnews.

Кроме того, в перечне государств – Алжир, Египет, Морокко, Сан-Томе и Принсипи, Тунис, Сахарская Арабская Демократическая Республика, Гана, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Палестина, Иран, Ливан, Бахрейн, Оман, Кувейт, Грузия и Куба.

Агентство также сообщает, что безвизовый режим к данному моменту уже действует в ЮАР для туристов из Великобритании, США, Германии, Франции, Нидерландов, Австралии, Бразилии и Канады. В 2017 году он введен для России и Анголы.
 
 
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Министр внутренних дел ЮАР Малуси Гигаба сообщил, что в конечной стадии находятся переговоры об отмене визового режима для граждан с обычными паспортами из 19...
 
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