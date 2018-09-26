ЮАР собирается отменить визы для белорусов

Об этом пишет правительственное новостное агентство SAnews.





Кроме того, в перечне государств – Алжир, Египет, Морокко, Сан-Томе и Принсипи, Тунис, Сахарская Арабская Демократическая Республика, Гана, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Палестина, Иран, Ливан, Бахрейн, Оман, Кувейт, Грузия и Куба.





Агентство также сообщает, что безвизовый режим к данному моменту уже действует в ЮАР для туристов из Великобритании, США, Германии, Франции, Нидерландов, Австралии, Бразилии и Канады. В 2017 году он введен для России и Анголы.