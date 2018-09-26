Возбуждено производство по делу о банкротстве ЗАО «БКК»

Об этом говорится в определении от 17 сентября, размещенном на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.





В отношении ЗАО «Белорусская калийная компания» установлен защитный период на срок до 22 ноября 2018 года, а временным управляющим по делу назначено ООО «Капитал Диалог».





Как сказано в определении, кредитор – ОАО «Беларуськалий» – указал в заявлении на наличие у должника возникшей из ненадлежащего исполнения договорных обязательств задолженности в 19 млн долларов США и 245 белорусских рублей.





Принудительное взыскание этой суммы не произведено в течение более трех месяцев в рамках исполнительного производства, в ходе которого долг не погашался на фоне неплатежеспособности должника, приобретающей устойчивый характер.





Также из заявления следует наличие задолженности должника перед кредитором в общей сумме 973 тысячи долларов США, 20 тысяч евро и 417 рублей, исполнительные производства по которой не возбуждались.





Как сообщается в определении, в возражениях на заявление ОАО «Беларуськалий» акционер должника – ПАО «Уралкалий» – возражал против его принятия.









Он указал, что должник не может быть признан экономически несостоятельным ввиду того, что является юрлицом, реализующим исключительное право государства на осуществление отдельных видов деятельности – внешняя торговля калийными удобрениями.





Также он указал, что ПАО «Уралкалий» предпринимает активные действия по восстановлению платежеспособности должника и предлагаются действия по его поддержанию.





Приведен довод, что в пользу должника подлежит взысканию дебиторская задолженность с группы компаний Nitron International Corporation на сумму не менее 2,3 млн долларов США, а также компании Apromaco – ориентировочно 470 тысяч евро.





Кроме того, было сказано, что ПАО «Уралкалий» готово профинансировать юридические расходы, связанные с взысканием дебиторской задолженности, а также расходы на поддержание операционной деятельности должника в течение 1 года.





Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к выводу, что усматривается достаточно оснований для принятия заявления, возбуждения производства по делу о банкротстве и установления защитного периода.





Напомним, ЗАО «Белорусская калийная компания» – бывший совместный трейдер продукции ОАО «Беларуськалий» и ПАО «Уралкалий».





В 2013 году после разрыва между партнерами белорусская сторона создала вместо него нового торгового оператора. Он носит то же название, имеет другую правовую форму – не ЗАО, а ОАО «Белорусская калийная компания».



