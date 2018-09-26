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Порошенко в ООН: Никаких интервью российскому телевидению, вы — fake news

27.09.2018 08:57 — Разное | Партизан  
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Президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН назвал российское телевидение «фейком» и отказался общаться с его представителями.

 Президент Украины на Генассамблее ООН случайно столкнулся в коридоре с российскими журналистами и отказался отвечать на вопрос, назвав российское телевидение "фейком", пишет nn.by
К Порошенко в коридоре подбежал журналист телеканала «Россия 1» и поставил вопрос о договоренности относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе.



«Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы — fake news, и распространяете дезинформацию. Удачи вам», — заявил Порошенко.


 
 
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Президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН назвал российское телевидение «фейком» и отказался общаться с его представителями.
 
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