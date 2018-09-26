Порошенко в ООН: Никаких интервью российскому телевидению, вы — fake news

пише т nn.by Президент Украины на Генассамблее ООН случайно столкнулся в коридоре с российскими журналистами и отказался отвечать на вопрос, назвав российское телевидение "фейком",т nn.by

К Порошенко в коридоре подбежал журналист телеканала «Россия 1» и поставил вопрос о договоренности относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе.













«Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы — fake news, и распространяете дезинформацию. Удачи вам», — заявил Порошенко.



