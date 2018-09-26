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Порошенко в ООН: Никаких интервью российскому телевидению, вы — fake news
Президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН назвал российское телевидение «фейком» и отказался общаться с его представителями.
Президент Украины на Генассамблее ООН случайно столкнулся в коридоре с российскими журналистами и отказался отвечать на вопрос, назвав российское телевидение "фейком",
К Порошенко в коридоре подбежал журналист телеканала «Россия 1» и поставил вопрос о договоренности относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе.
«Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы — fake news, и распространяете дезинформацию. Удачи вам», — заявил Порошенко.
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Президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН назвал российское телевидение «фейком» и отказался общаться с его представителями.
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