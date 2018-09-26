Главный тренер отметил, что клуб намерен в связи с этой ситуацией обратиться в ФИФА. Ранее Ташуев отмечал, что футболист уехал на родину по семейным обстоятельствам.





Каньяс в этом сезоне провел в составе "Шахтера" 16 матчей и отметился тремя результативными передачами.



