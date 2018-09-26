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Рохер Каньяс самовольно покинул солигорский "Шахтер". Клуб намерен обратиться в ФИФА
Колумбийский хавбек Рохер Каньяс самовольно покинул солигорский "Шахтер". Об этом на пресс-конференции после кубковой игры с брестским "Динамо" рассказал наставник горняков Сергей Ташуев.
Главный тренер отметил, что клуб намерен в связи с этой ситуацией обратиться в ФИФА. Ранее Ташуев отмечал, что футболист уехал на родину по семейным обстоятельствам.
Каньяс в этом сезоне провел в составе "Шахтера" 16 матчей и отметился тремя результативными передачами.
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Колумбийский хавбек Рохер Каньяс самовольно покинул солигорский "Шахтер". Об этом на пресс-конференции после кубковой игры с брестским "Динамо" рассказал...
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