Представительница Южной Кореи выиграла спринт на открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону

Анна Фролина. Фото: Белорусская федерация биатлона





пишет sport.tut.by Два других места на пьедестале заняли белоруски Дарья Юркевич и Анна Сола,sport.tut.by

Спринт. Женщины





1. Анна Фролина (Южная Корея) — 4 промаха (1+3); 25.05,4.

2. Дарья Юркевич (Беларусь) — 4 (2+2); +57,6.

3. Анна Сола (Беларусь) — 3 (2+1); +1.16,5.





Дарья Юркевич прокомментировала свое выступление.





— По трассе чувствовала себя нормально, не тяжело. Отмечу, что тренировки идут в правильном направлении. Ощущаю себя намного лучше, нежели в начале лета, после пропуска полгода тренировок.





Что касается погодных условий, ветер был как на пристрелке, но хочу сказать, что я сама немного «начудила»: спешила убежать на дистанцию. Выстрела два точно поспешила сделать. Учитывая, что на чемпионате Европы могут быть такие же ветровые условия, то столько промахов — это много. Все равно найдутся соперники, которые отстреляют на ноль, так что необходимо еще поработать. Результатом не совсем довольна, могло быть и лучше.





Недавняя свадьба? Это мне не помешало, все хорошо, перезагрузилась и спокойно готовлюсь к стартам, — приводит пресс-служба БФБ слова серебряной призерки Дарьи Юркевич.





Одновременно с женщинами на старт вышли юниорки. Победу одержала Наталья Карницкая. Второй стала Ирина Губицкая, третье место у Ольги Гаврилкиной.





Спринт. Юниорки





1. Наталья Карницкая — 4 (2+2); 27.49,2.

2. Ирина Губицкая — 2 (0+2); +11,7.

3. Ольга Гаврилкина — 2 (0+2); +36,8.





Спринтерскую гонку у мужчин на открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону выиграл Виктор Кривко. Вторым стал представляющий Южную Корею Тимофей Лапшин, третьим — Владимир Чепелин.





Виктор Кривко. Фото: Белорусская федерация биатлона

Виктор Кривко. Фото: Белорусская федерация биатлона

Спринт. Мужчины





1. Виктор Кривко (Беларусь) — 2 (1+1) промаха; 25.27,4.

2. Тимофей Лапшин (Южная Корея) — 1 (1+0); +9,8.

3. Владимир Чепелин (Беларусь) — 3 (0+3); +25,8.





Виктор Кривко рассказал, как для него сложилась гонка:





— На пристрелке, конечно, присутствовал небольшой ветер, но во время гонки он стал сильнее, приходилось адаптироваться. В конце я уже не стал экспериментировать, просто решил стрелять на вынос. Что касается тактики по дистанции, мы с тренерами до гонки поговорили, как с моими техническими способностями лучше будет пробежать, чему я, собственно, и последовал. Думал, что будет тяжелее бежать, но когда стартовал, понял, что сегодня могу бороться, — приводит слова Виктора Кривко пресс-служба БФБ.





Занявший второе место Тимофей Лапшин так же прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке:





— В Раубичах мне нравится, у меня уже третий сбор за лето здесь. Можно сказать, что это место для меня как родное. Очень люблю сюда приезжать. Рельеф сложный. Изменили конфигурацию круга, поэтому было чуть тяжело. Вашу трассу можно немного сравнить с Пхенчханом, но все же разные высоты. Да и сложно сравнивать зиму с летом и осенью. Это первый мой старт летом / осенью. Ходом не сильно доволен, можно было лучше. Но работа в межсезонье проделана хорошая. Был немного загружен, не удалось показать лучший результат, — сказал Тимофей Лапшин.





Одновременно с мужчинами на старт вышли юниоры. Победу с тремя промахами одержал Дмитрий Лазовский. Вторым стал Кирилл Тюрин, третье место у Александра Мацкевича.





Спринт. Юниоры





1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 3 (2+1); 25.57,1.

2. Кирилл Тюрин (Беларусь) — 2 (0+2); +1.35,3.

3. Александр Мацкевич (Беларусь) — 3 (2+1); +1.39,8.





На 27 сентября на открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону запланированы гонки преследования, а у юношей и девушек — спринт. 29 сентября турнир завершится масс-стартами и гонками преследования у юношей и девушек.





28 сентября пройдет семинар по антидопинговым правилам.



