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Все подтвердилось. Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра Беларуси
Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщили порталу
"Народный артист СССР Валентин Николаевич Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра Беларуси", - говорится в сообщении.
В Большом театре уточнили, что Елизарьев приступает к своим обязанностям 27 сентября.
Напомним, о том, что прославленный балетмейстер возвращается в Большой неофициально
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Все подтвердилось. Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра Беларуси
Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщили порталу www.interfax.by в театре.
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