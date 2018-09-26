Почему милицию отделяет от народа колючая проволока?

"Егоза" — как символ открытости белорусской милиции? С детства колючая проволока ассоциируется с чем-то ужасным: запретами, опасностью и болью. В Беларуси использование "колючки", как ее называют в народе, — довольно частое явление. Ее можно увидеть вокруг завода, тюрьмы и милиции, или, как объясняют власти, на режимных объектах. Но основания для ее использования никак не предусмотрены белорусским законодательством.





Вообще, изначально колючую проволоку использовали для ограждения домашнего скота, защищая ее от нападений диких животных. Но вскоре "колючка" стала применяться и против людей. Колючую ленту начали использовать для ограждения земельных участков, предприятий и других территорий, которые надо было защитить от вторжения посторонних.





Со временем виток колючей проволоки стал символом ограничения свободы и тюремного заключения.





Правозащитный центр "Весна" задался вопросом: как соотносятся слова "милиция" и "колючка"? Для иллюстрации приводим фотографии столичных РУВД, обнесенных колючей проволокой. задался вопросом: как соотносятся слова "милиция" и "колючка"? Для иллюстрации приводим фотографии столичных РУВД, обнесенных колючей проволокой.





Если следовать логике создателей "колючки", она устанавливается с целью затруднения преодоления рубежа при проникновении нарушителя на охраняемый объект. То есть милиция защищается от угроз извне? Не хочется даже допускать мысли, что общество, в частности, белорусское, воспринимается сотрудниками милиции как потенциальный преступник.





Или эта мера направлена на то, чтобы не допустить проникновения посторонних людей? В таком случае, что скрывает белорусская милиция? Почему в таком случае не обнесено колючей проволокой здание Министерства внутренних дел в центре Минска для поддержания, так сказать, единого стиля?





В Законе "Об органах внутренних дел" прямо сказано, что милиция, призванная защищать жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и законные интересы граждан, права и законные интересы организаций, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.





Читая этот ряд защищаемых прав и свобод, можно допустить, что милиция в Беларуси действительно существует для Человека, как обслуживающий орган. Но если обратиться к таким простым вещам, как внешний вид зданий милиции, то все положения закона сразу ставятся под сомнение.









Октябрьское РУВД (ул. Фабрициуса, 26)





Белорусская милиция использует не просто "колючку", а наиболее опасный ее вид — "Егозу". Особенность ее в том, что чем активнее человек, попавший туда, пытается освободиться, тем больше витков проволоки на него наматывается. Самостоятельно выбраться из такой ловушки без инструментов да еще и в ночное время практически невозможно. Единственное, что можно посоветовать человеку, который попал в такое "хитросплетение", — попробовать оставаться неподвижным. Каждое движение — новый глубокий порез на одежде, коже.









Центральное РУВД (ул. Орловская, 58)





Если открыть Закон «Об органах внутренних дел», то можно выделить много интересных вещей, которые не всегда ложатся в плоскость действительности. Например, в статье 4 сказано, что одним из принципов деятельности органов внутренних дел — принцип гуманизма. Использование в густонаселенных районах города колючей проволоки, которая может порезать человека на куски, — это и есть человеколюбие в милицейском понимании?





Также в законе говорится, что "деятельность органов внутренних дел является гласной, открытой для граждан и средств массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны". И снова мы видим весьма странную интерпретацию закона. На практике имеем этакую "открытость и гласность с колючей проволокой”.





Даже Закон "Об ОВД" не ответил на вопрос, на каких основаниях милиция использует колючую проволоку. Не прописано и острая необходимость применения "Егозы" вблизи детских площадок и учебных заведений, например.





Дети смотрят на все эти опасные хитросплетения, которые могут причинить боль человеку или даже смерть. Известно, что детская сознание это воспринимает буквально, и откладывает в своей голове. Для них такие несоразмерные ограничения свободы с детства — это нормальное явление. Поэтому картина "дети под колючей проволокой» — это никакая не антиутопия, это белорусская реальность.









Советское РУВД (пер. Якуба Коласа, 3)





Люди, чтобы обратиться в милицию за помощью и за защитой своих прав и свобод, вынуждены проходить под колючей проволокой. Складывается впечатление о параллельном существовании двух миров, которые разделены "колючкой". Сразу чувствуется какое-то их противостояние. Но по сути, милицейские участки — это не какие-то спецсекретные объекты, это общественные учреждения, которые служат для человека. При этом, когда заходишь на территорию милиции, обгороженную проволкой, неосознанно чувствуешь себя каким-то правонарушителем. Ощущение, что таким образом добиваются максимального эффекта по унижению человеческого достоинства в Беларуси.





Когда проходишь рядом с полицейским участком в Литве или Грузии, например, то возникает чувство защищенности и доверия. Когда проходишь мимо всех этих проволок в Беларуси, то возникает много чувств, но точно не доверие. Нет впечатления, что милиция защищает таким образом человека, его права и свободы. Да даже употребление в одном предложении слов "свобода" и "колючая проволока" выглядит каким-то издевательством!









Полицейский участок в г. Кварели, Грузия





Так какова цель использования милицией в своей "открытой деятельности" колючей проволоки? Мысль об этой ситуации только одна: нагнетение обстановки. Колючая проволока, как правило, сопровождается несколькими камерами видеонаблюдения по периметру. Big brother is watching you! Складывается впечатление, что в Беларуси везде колючая проволока, тебе словно говорят "запрещено!" А что точно запрещено, это уже вторичное.



