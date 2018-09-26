В Иране младенец ожил в морге

В морге "ожил" младенец, смерть которого констатировали врачи. Сообщает иранское информационное агентство IRNA. Ранее врачи осмотрели ребенка и не увидели у него признаков жизни. Однако во время ритуального омовения выяснилось, что младенец, на самом деле, живой. Глава похоронной службы города Амира рассказал, что члены семьи ребенка были шокированы случившимся.



