Экстремист или жертва: за что в Минске задержали таджикского футболиста









За примерами далеко ходить не приходится: вспомните хотя бы похищение в Гомеле украинского гражданина Павла Гриба или поездки силовиков Кадырова в Брест , откуда гонимые на родине чеченцы месяцами пытаются сбежать в безопасную Европу. Ну вот и еще один пример. В минском аэропорту был задержан бывший футболист высшей лиги Таджикистана Парвиз Турсунов, отлученный на родине от матчей из-за… бороды. По словам знакомых Турсунова, его задержание произошло еще 18 сентября. Официальные причины задержания все еще неизвестны.





В «Горячем комментарии» – политический беженец из Таджикистана, журналист, правозащитник Мухаммаджон Кабир, который рассказал историю задержанного в Беларуси мужчины:





«Парвиз Турсунов – бывший футболист таджикского «Хайра». Это очень известная команда. Ранее его поставили перед фактом: будешь играть без бороды или не будешь играть вообще. Если учесть, что игра мирское дело, он решил, что если бы по-человечески объяснили, он бы понял. А когда настаивают, как ты должен ходить, что носить – это, наверное, его зацепило. После он покинул лигу, наверное, против него открыли дело. Ему пришлось покинуть страну, несколько лет он находился в Дубае. Из-за дел, связанных с документами, оставил Дубай, поехал в Турцию. Там также не удалось оформить документы, потому что по новым законам в Турции нужна какая-то справка из посольства. А если он находится в розыске, то такую справку ему не дадут. Парвиз был в таком тупике, единственный путь оставался – попасть в Европу. Попасть можно через Беларусь, через Брест в Тересполь. Купили билет Стамбул – Одесса, Одесса – Минск 18 сентября. Турсунова задержали в аэропорту, когда проверили документы».





По словам гостя студии «Белсат», Парвиз – обычный мусульманин, проблема которого только в том, что он решил носить бороду.









Мухаммаджон Кабир заявил, что для изгнания власти Таджикистана используют любые методы: кого-то обвиняют в принадлежности к «неправильным» религиозным течениям, других называют «врагами народа».



