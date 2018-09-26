﻿ Украинский язык вошел в десятку наиболее употребляемых в Европе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинский язык вошел в десятку наиболее употребляемых в Европе

27.09.2018 07:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Русский, немецкий и французский - наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы.

Такие данные, пишет telegraf.by приводит Совет Европы по случаю Европейского дня языков, который отмечают 26 сентября.

После тройки лидеров в списке расположились английский, турецкий и итальянский. Следующие строчки заняли испанский, украинский и польский.

Десятку лидеров замыкает нидерландский язык.

Напомним, в мае Порошенко подписал указ о провозглашении десятилетия украинского языка в государстве.


Также сообщалось, что в Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство.


 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Русский, немецкий и французский - наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Истребители ФРГ и Бельгии перехватили над Балтикой два бомбардировщика РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика