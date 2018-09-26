Украинский язык вошел в десятку наиболее употребляемых в Европе

пишет telegraf.by приводит Совет Европы по случаю Европейского дня языков, который отмечают 26 сентября. Такие данные,telegraf.by приводит Совет Европы по случаю Европейского дня языков, который отмечают 26 сентября.





После тройки лидеров в списке расположились английский, турецкий и итальянский. Следующие строчки заняли испанский, украинский и польский.





Десятку лидеров замыкает нидерландский язык.





Напомним, в мае Порошенко подписал указ о провозглашении десятилетия украинского языка в государстве.









Также сообщалось, что в Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство.



