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Украинский язык вошел в десятку наиболее употребляемых в Европе
Русский, немецкий и французский - наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы.
Такие данные,
После тройки лидеров в списке расположились английский, турецкий и итальянский. Следующие строчки заняли испанский, украинский и польский.
Десятку лидеров замыкает нидерландский язык.
Напомним, в мае Порошенко подписал указ о провозглашении десятилетия украинского языка в государстве.
Также сообщалось, что в Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство.
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Русский, немецкий и французский - наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы.
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