Лукашенко диверсифицирует дружбу



Валерий Карбалевич

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Так, с 6 по 12 сентября были проведены одни из самых крупных в суверенной истории Беларуси командно-штабные учения. При этом важно обратить внимание, что почти одновременно (11-17 сентября) в России прошли стратегические маневры российских вооруженных сил «Восток-2018». Как заявил министр обороны РФ, подобных масштабных мероприятий по боевой подготовке не было в стране с 1981 года. И сразу возникает предположение, что белорусские учения были скоординированы с российскими.Следующий сюжет. Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) выразил протест против действий Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, поддержав позицию Русской православной церкви.И на этом благостном фоне как гром среди ясного неба появилась скандальная монография Московского государственного института международных отношений (МГИМО), которая дает прогноз развития международной обстановки по странам и регионам, в том числе, Беларуси. Ее авторы в принципе исключают существование в будущем независимой Беларуси. По их мнению, наша страна должна объединиться, точнее, присоединиться к России, ибо, как они считают, процесс интеграции с РФ носит объективный характер. У авторов нет сомнения насчет необходимости использования силового сценария по образцу присоединения Крыма, если какие-то силы (А. Лукашенко, Запад, прозападная оппозиция) попытаются помешать «» историческому процессу единения двух стран. Нынешний президент Беларуси рассматривается как препятствие реализации этой задачи.До сих пор алармистские сценарии о перспективах и судьбах Беларуси печатались в маргинальных (желтых или шовинистических) российских СМИ. Теперь же подобные мотивы мы видим в научном исследовании ученых, экспертов, работающих под брендом МГИМО. Напомню, что этот институт является структурой МИД России, что придает данной работе совершенно иной ранг и статус.Вполне закономерно, что после публикаций в белорусских независимых СМИ об этом исследовании, возник скандал. Книга была снята с сайта Центра военно-политических исследований МГИМО. Конфиденциальные источники в Москве сообщают, что с автором, написавшим две страницы о Беларуси, прекращено сотрудничество, а руководство МГИМО сообщило белорусским властям, что не разделяет точку зрения этого эксперта.На самом деле, публикации российских СМИ о Беларуси, и фрагмент монографии МГИМО отражают настроения общества и элиты России, которые сильно изменились после Крыма. Сегодня российский социум психологически живет в состоянии войны, крепости в осаде. Общество РФ руководствуется принципом: кто не с нами, тот против нас. Поэтому белорусский нейтралитет воспринимается очень болезненно.Тем большее возмущение в России вызывает то обстоятельство, что Беларусь — не просто союзник. Это страна, которой РФ оказывает большую экономическую помощь. Россияне считают, что вассал, которого они кормят, должен быть послушен. Ведь непослушный нахлебник — это нонсенс.Вполне естественно, что официальный Минск стремится диверсифицировать внешнюю политику, экономические отношения, нормализовать отношения с ЕС, дружить с Китаем, искать новые рынки сбыта в Европе, Азии.В этом контексте следует рассматривать официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан. Белорусско-узбекские отношения являются хорошей иллюстрацией того постулата, что сотрудничество между государствами с авторитарными режимами сильно зависит от личных взаимоотношений их лидеров. У Александра Лукашенко и прежнего правителя Узбекистана Ислама Каримова было персональное неприятие, конфликт. Раздражение друг другом выливалось в публичные споры, взаимные уколы. Президент Беларуси за годы правления Ислама Каримова дважды посещал Узбекистан, но назвать это полноценными визитами было трудно. В Минске даже не было узбекского посольства, оно было открыто лишь в июне 2018 года, через два года после смерти прежнего президента Узбекистана. Показательно, что Александр Лукашенко не приехал на похороны Ислама Каримова. Попрощаться с президентом Венесуэлы Уго Чавесом белорусский лидер полетел через океан, а в Ташкент не поехал...Словно по контрасту, личные отношения Александра Лукашенко и нового президента Узбекистанасложились хорошие. Поэтому и визит президента Беларуси прошел относительно успешно.Товарооборот между странами сравнительно небольшой. Несколько последних лет он составлял немногим более $100 млн в год. Во время визита официальные лица торжественно объявили, что по итогам 2017 года он вырос на 60%, достигнув $131 млн. Но надо учесть, что в 2016 году белорусско-узбекский товарооборот упал до $64 млн.В ходе визита А. Лукашенко в Ташкенте состоялся бизнес-форум, в ходе которого стороны подписали 82 экспортно-импортных соглашения.Развивается военно-техническое сотрудничество между странами. В марте Узбекистан посетил министр обороны Беларуси Андрей Равков. Минск выразил готовность отремонтировать и модернизировать узбекскую бронетехнику и летательные аппараты.Всего по итогам встречи стороны подписали 16 документов, которые предусматривают развитие сотрудничества в разных сферах. Государственные СМИ, как обычно, вещают о грандиозных перспективах двустороннего сотрудничества.Но богатый опыт международных визитов Александра Лукашенко показывает, что между планами и их практической реализацией существует большая дистанция. В действительности осуществляется лишь небольшая часть проектов.Узбекистан — многонаселенная (31 млн жителей) страна. Но емкость рынка определяется не количеством населения, а его платежеспособностью. Узбекистан — страна бедная.К тому же проекты, реализуемые по команде сверху, на основе договоренностей между лидерами государств, как правило, экономически плохо обоснованы. Когда начинают считать деньги, коммерческую выгоду, то выясняются неприятные вещи. Об этом, в частности, свидетельствует печальный опыт сотрудничества Беларуси с той же Венесуэлой.