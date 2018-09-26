﻿ Лукашенко диверсифицирует дружбу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко диверсифицирует дружбу

27.09.2018 08:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Валерий Карбалевич
В преддверии предстоящего очень важного белорусско-российского саммита официальный Минск старался вести себя корректно, всячески демонстрируя союзническую верность.

Так, с 6 по 12 сентября были проведены одни из самых крупных в суверенной истории Беларуси командно-штабные учения. При этом важно обратить внимание, что почти одновременно (11-17 сентября) в России прошли стратегические маневры российских вооруженных сил «Восток-2018». Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подобных масштабных мероприятий по боевой подготовке не было в стране с 1981 года. И сразу возникает предположение, что белорусские учения были скоординированы с российскими.

Следующий сюжет. Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) выразил протест против действий Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, поддержав позицию Русской православной церкви.

И на этом благостном фоне как гром среди ясного неба появилась скандальная монография Московского государственного института международных отношений (МГИМО), которая дает прогноз развития международной обстановки по странам и регионам, в том числе, Беларуси. Ее авторы в принципе исключают существование в будущем независимой Беларуси. По их мнению, наша страна должна объединиться, точнее, присоединиться к России, ибо, как они считают, процесс интеграции с РФ носит объективный характер. У авторов нет сомнения насчет необходимости использования силового сценария по образцу присоединения Крыма, если какие-то силы (А. Лукашенко, Запад, прозападная оппозиция) попытаются помешать «объективному» историческому процессу единения двух стран. Нынешний президент Беларуси рассматривается как препятствие реализации этой задачи.

До сих пор алармистские сценарии о перспективах и судьбах Беларуси печатались в маргинальных (желтых или шовинистических) российских СМИ. Теперь же подобные мотивы мы видим в научном исследовании ученых, экспертов, работающих под брендом МГИМО. Напомню, что этот институт является структурой МИД России, что придает данной работе совершенно иной ранг и статус.

Вполне закономерно, что после публикаций в белорусских независимых СМИ об этом исследовании, возник скандал. Книга была снята с сайта Центра военно-политических исследований МГИМО. Конфиденциальные источники в Москве сообщают, что с автором, написавшим две страницы о Беларуси, прекращено сотрудничество, а руководство МГИМО сообщило белорусским властям, что не разделяет точку зрения этого эксперта.

На самом деле, публикации российских СМИ о Беларуси, и фрагмент монографии МГИМО отражают настроения общества и элиты России, которые сильно изменились после Крыма. Сегодня российский социум психологически живет в состоянии войны, крепости в осаде. Общество РФ руководствуется принципом: кто не с нами, тот против нас. Поэтому белорусский нейтралитет воспринимается очень болезненно.

Тем большее возмущение в России вызывает то обстоятельство, что Беларусь — не просто союзник. Это страна, которой РФ оказывает большую экономическую помощь. Россияне считают, что вассал, которого они кормят, должен быть послушен. Ведь непослушный нахлебник — это нонсенс.

Вполне естественно, что официальный Минск стремится диверсифицировать внешнюю политику, экономические отношения, нормализовать отношения с ЕС, дружить с Китаем, искать новые рынки сбыта в Европе, Азии.

В этом контексте следует рассматривать официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан. Белорусско-узбекские отношения являются хорошей иллюстрацией того постулата, что сотрудничество между государствами с авторитарными режимами сильно зависит от личных взаимоотношений их лидеров. У Александра Лукашенко и прежнего правителя Узбекистана Ислама Каримова было персональное неприятие, конфликт. Раздражение друг другом выливалось в публичные споры, взаимные уколы. Президент Беларуси за годы правления Ислама Каримова дважды посещал Узбекистан, но назвать это полноценными визитами было трудно. В Минске даже не было узбекского посольства, оно было открыто лишь в июне 2018 года, через два года после смерти прежнего президента Узбекистана. Показательно, что Александр Лукашенко не приехал на похороны Ислама Каримова. Попрощаться с президентом Венесуэлы Уго Чавесом белорусский лидер полетел через океан, а в Ташкент не поехал...

Словно по контрасту, личные отношения Александра Лукашенко и нового президента Узбекистана Шавката Мирзиеева сложились хорошие. Поэтому и визит президента Беларуси прошел относительно успешно.

Товарооборот между странами сравнительно небольшой. Несколько последних лет он составлял немногим более $100 млн в год. Во время визита официальные лица торжественно объявили, что по итогам 2017 года он вырос на 60%, достигнув $131 млн. Но надо учесть, что в 2016 году белорусско-узбекский товарооборот упал до $64 млн.

В ходе визита А. Лукашенко в Ташкенте состоялся бизнес-форум, в ходе которого стороны подписали 82 экспортно-импортных соглашения.

Развивается военно-техническое сотрудничество между странами. В марте Узбекистан посетил министр обороны Беларуси Андрей Равков. Минск выразил готовность отремонтировать и модернизировать узбекскую бронетехнику и летательные аппараты.

Всего по итогам встречи стороны подписали 16 документов, которые предусматривают развитие сотрудничества в разных сферах. Государственные СМИ, как обычно, вещают о грандиозных перспективах двустороннего сотрудничества.

Но богатый опыт международных визитов Александра Лукашенко показывает, что между планами и их практической реализацией существует большая дистанция. В действительности осуществляется лишь небольшая часть проектов.

Узбекистан — многонаселенная (31 млн жителей) страна. Но емкость рынка определяется не количеством населения, а его платежеспособностью. Узбекистан — страна бедная.

К тому же проекты, реализуемые по команде сверху, на основе договоренностей между лидерами государств, как правило, экономически плохо обоснованы. Когда начинают считать деньги, коммерческую выгоду, то выясняются неприятные вещи. Об этом, в частности, свидетельствует печальный опыт сотрудничества Беларуси с той же Венесуэлой.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии предстоящего важного белорусско-российского саммита Минск старался вести себя корректно, демонстрируя союзническую верность.
 
Новости дня
Новости разные
 
Все подтвердилось. Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика