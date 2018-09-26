Поротников: Против вербовки действенно одно средство - гласность



Андрей Поротников, фото Еврорадио

Дмитрий Бобрик. Фото: facebook.com

Павлюк Быковский, фото Еврорадио

— говорит Андрей Поротников.Соответственно, добавляет медиаэксперт и фигурант "дела БЕЛТА", непонятно, какую именно бумагу и о чём конкретно подписал Дмитрий Бобрик. Но подозревать редактора tut.by в том, что он подписал какие-то другие бумаги, которые сейчас ошибочно называет, Быковский не стал бы.— считает Павлюк Быковский.Тем более, что вероятность угроз со стороны "неизвестных в штатском" допустить не сложно, добавляет Андрей Поротников.— говорит Андрей Поротников.Собеседники Еврорадио убеждены, что признание Дмитрия Бобрика —достойный уважения поступок.Полностью беседу с медиаэкспертоми руководителем аналитического проекта Belarus Security Blogможно послушать и посмотреть на видео: