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Поротников: Против вербовки действенно одно средство - гласность
Андрей Поротников, фото Еврорадио
Предыстория:
"Это могли быть сотрудники МВД, это могли быть сотрудники КГБ или Оперативно-аналитического центра. Теоретически, это могли быть сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля — если их интересуют схемы хозяйственной деятельности издания, где работает господин Бобрик. Поэтому мы сейчас можем рассуждать на тему, кто это был и для чего это делалось, но очевидно одно — роль Следственного комитета была только в том, что они дали возможность представителям какой-то другой структуры встретиться с фигурантами “дела БЕЛТА”", — говорит Андрей Поротников.
Дмитрий Бобрик. Фото: facebook.com
Соответственно, добавляет медиаэксперт и фигурант "дела БЕЛТА" Павлюк Быковский, непонятно, какую именно бумагу и о чём конкретно подписал Дмитрий Бобрик. Но подозревать редактора tut.by в том, что он подписал какие-то другие бумаги, которые сейчас ошибочно называет "бумагой о сотрудничестве", Быковский не стал бы.
"Если он что-то подписывал в присутствии адвоката, то адвокат должен был бы понимать, что дают подписывать и должен был объяснить это клиенту. И в таком случае, он бы не делал ошибки. Исходя из того, что Бобрик такие вещи рассказывает (что ему угрожали и он был вынужден подписать согласие на сотрудничество. — Еврорадио). То, скорее всего, это происходило за пределами работы с адвокатом, это не были обычные процессуальные действия, и можно подозревать, что всё было так, как Дмитрий и рассказывает", — считает Павлюк Быковский.
Павлюк Быковский, фото Еврорадио
Тем более, что вероятность угроз со стороны "неизвестных в штатском" допустить не сложно, добавляет Андрей Поротников.
"В самой оперативно-розыскной деятельности есть определённая двойственность. С одной стороны, угрозы, шантаж, разглашение конфиденциальной информации — это преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность. С другой стороны, оперативно-розыскная деятельность опирается на внутриведомственные акты. Преимущественно — секретные. И там есть вещи, которые выходят за рамки законности. И поэтому следователи всегда идут по тонкому льду: с одной стороны, ты — представитель правоохранительной структуры, которая должна следовать какой-то норме законодательства. Но, с другой стороны, у тебя есть ведомственные нормативные акты, может, даже непосредственный приказ твоего руководства. И ты вынужден, опираясь на подзаконные акты, идти на нарушение уголовного кодекса", — говорит Андрей Поротников.
Собеседники Еврорадио убеждены, что признание Дмитрия Бобрика —достойный уважения поступок.
Полностью беседу с медиаэкспертом Павлюком Быковским и руководителем аналитического проекта Belarus Security Blog Андреем Поротниковым можно послушать и посмотреть на видео:
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Следственный комитет не является субъектом оперативно-розыскной деятельности и заниматься так называемой вербовкой не может.
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