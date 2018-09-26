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Главы МИД стран ОДКБ обсудили вопрос замены генсека Организации

27.09.2018 09:39 — Разное | Интерфакс  
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Вопрос замены генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова обсудили главы МИД стран организации на встрече в Нью-Йорке.

"В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД стран ОДКБ. На встрече состоялся обмен мнениями вокруг процесса в рамках замены генсека ОДКБ", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Согласно сообщению, на встрече были обсуждены также вопросы повестки организации.

 

 
 
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Вопрос замены генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова обсудили главы МИД стран организации на встрече в Нью-Йорке. "В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД...
 
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