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Главы МИД стран ОДКБ обсудили вопрос замены генсека Организации
Вопрос замены генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова обсудили главы МИД стран организации на встрече в Нью-Йорке.
"В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД стран ОДКБ. На встрече состоялся обмен мнениями вокруг процесса в рамках замены генсека ОДКБ", - сообщает пресс-служба МИД Армении.
Согласно сообщению, на встрече были обсуждены также вопросы повестки организации.
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Вопрос замены генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова обсудили главы МИД стран организации на встрече в Нью-Йорке. "В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД...
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