ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение, направленное на защиту трудовых прав граждан ЕАЭС

27.09.2018 09:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Закон направлен на подпись главе казахского государства.

Как сообщала ранее министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова, данное соглашение направлено на защиту трудовых прав граждан Республики Казахстан, Российской Федерации, Беларуси, Киргизии и Таджикистана, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

"Соглашение призвано закрепить порядок расследования несчастных случаев с гражданами, не только осуществляющими трудовую деятельность в период соответствующей служебной командировки, но и трудоустроенными самостоятельно. А также на основании организованного набора рабочей силы", - отмечала М.Абдулкасымова.

Порядок расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с гражданами одного из государств-членов ЕАЭС, осуществляющими трудовую деятельность на территории другого государства-члена, устанавливается в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Соглашением утверждена единая для стран-участниц ЕАЭС форма акта о несчастном случае на производстве. По окончанию расследования работодатель обязан выдать работнику, пострадавшему от несчастного случая, или его доверенному лицу акт о несчастном случае. При этом один экземпляр акта отправляется в государственную инспекцию труда государства трудоустройства.

"По окончании расследования группового несчастного случая, несчастного случая с тяжелым или со смертельным исходом, акт вместе с материалами расследования направляется уполномоченному органу государства, гражданином которого является пострадавший", - уточняла казахский министр.

Документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая или их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран участниц ЕАЭС, принимаются другими странами Организации без легализации. Возмещение вреда пострадавшему осуществляется в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отработку задач в рамках объединенной системы ПВО проводят в четверг семь стран СНГ, в тренировке задействовано до 100 самолетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Петрыкаускiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Смалявiцкi край
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика