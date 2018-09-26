Парламент Казахстана ратифицировал соглашение, направленное на защиту трудовых прав граждан ЕАЭС

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Закон направлен на подпись главе казахского государства.

Как сообщала ранее министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова, данное соглашение направлено на защиту трудовых прав граждан Республики Казахстан, Российской Федерации, Беларуси, Киргизии и Таджикистана, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

"Соглашение призвано закрепить порядок расследования несчастных случаев с гражданами, не только осуществляющими трудовую деятельность в период соответствующей служебной командировки, но и трудоустроенными самостоятельно. А также на основании организованного набора рабочей силы", - отмечала М.Абдулкасымова.

Порядок расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с гражданами одного из государств-членов ЕАЭС, осуществляющими трудовую деятельность на территории другого государства-члена, устанавливается в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Соглашением утверждена единая для стран-участниц ЕАЭС форма акта о несчастном случае на производстве. По окончанию расследования работодатель обязан выдать работнику, пострадавшему от несчастного случая, или его доверенному лицу акт о несчастном случае. При этом один экземпляр акта отправляется в государственную инспекцию труда государства трудоустройства.

"По окончании расследования группового несчастного случая, несчастного случая с тяжелым или со смертельным исходом, акт вместе с материалами расследования направляется уполномоченному органу государства, гражданином которого является пострадавший", - уточняла казахский министр.

Документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая или их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран участниц ЕАЭС, принимаются другими странами Организации без легализации. Возмещение вреда пострадавшему осуществляется в соответствии с законодательством государства трудоустройства.