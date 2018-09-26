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Главы МИД стран ОДКБ обсудили усиление ИГИЛ на севере Афганистана

27.09.2018 09:12 — Разное | Интерфакс  
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Министры иностранных дел стран ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) на встрече в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Афганистане, в частности усиление позиций "Исламского государства" на севере страны и рост наркотрафика, сообщает в четверг МИД Киргизии.

По итогам встречи, в которой принял участие глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев, были приняты совместные заявления об активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями, об усилиях, направленных на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также о положении в Афганистане, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

"Предметом обсуждения также стал вопрос о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой председательство в Организации от Казахстана перейдет Киргизии на следующий межсессионный период", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, главы МИД стран организации "обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили вопросы практического сотрудничества делегаций государств-членов ОДКБ, их приоритеты в ходе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", сообщили в пресс-службе.

 
 
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Министры иностранных дел стран ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) на встрече в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Афганистане, в...
 
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