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Жителей Минской области анкетируют на тему коррупции

27.09.2018 09:10 — Разное | Интерфакс  
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Анонимно высказать свое мнение на тему коррупционных проявлений просят жителей столичного региона на сайте Минского облисполкома.

Участникам анкетирования предлагают ответить на 16 вопросов, которые включают в себя определение общего уровня коррупции, с которой они сталкивались, отношение к взяткам при решении важных вопросов и ситуаций, при которых материальное вознаграждение они считают возможным.

Предлагаемые варианты ответов достаточно разнообразны, и позволяют с максимальной точностью выбрать из предложенных те обстоятельства, когда приходилось давать взятки, или выбрать наиболее коррумпированную отрасль с точки зрения участника анкетирования.

Так, среди главных причин коррупции в обществе называются низкие заработные платы, возможность принятия единоличного решения, низкий уровень культуры у населения, национальные традиции, менталитет, неразвитая экономика и другие факторы.

 
 
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Анонимно высказать свое мнение на тему коррупционных проявлений просят жителей столичного региона на сайте Минского облисполкома.
 
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