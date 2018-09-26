Жителей Минской области анкетируют на тему коррупции

Анонимно высказать свое мнение на тему коррупционных проявлений просят жителей столичного региона на сайте Минского облисполкома.

Участникам анкетирования предлагают ответить на 16 вопросов, которые включают в себя определение общего уровня коррупции, с которой они сталкивались, отношение к взяткам при решении важных вопросов и ситуаций, при которых материальное вознаграждение они считают возможным.

Предлагаемые варианты ответов достаточно разнообразны, и позволяют с максимальной точностью выбрать из предложенных те обстоятельства, когда приходилось давать взятки, или выбрать наиболее коррумпированную отрасль с точки зрения участника анкетирования.

Так, среди главных причин коррупции в обществе называются низкие заработные платы, возможность принятия единоличного решения, низкий уровень культуры у населения, национальные традиции, менталитет, неразвитая экономика и другие факторы.