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Уроки стиля и импозантности от Ника Вустера

27.09.2018 08:14 — Разное | Интерфакс  
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Уроки стиля и импозантности от Ника ВустераМужской стиль – тема сложная и для самих мужчин, и для их спутниц, и даже для стилистов. Чтобы выразить индивидуальность, подчеркнуть статус и богатый опыт его обладателя, порой приходится бороться не на жизнь, а на смерть. "Консерватизм, страх показаться смазливым геем, невысокий интерес к одежде и внешнему виду (надо мир покорять, а не тратить время на ерунду), порой финансовый аспект – то немногое, что приходится учитывать, работая с гардеробами мужчин", – отмечает стилист Катерина Миллинер. Порталу www.interfax.by она рассказала о том, где искать вдохновение и идеи мужчинам, задумавшим без помощи специалиста создать свой гармоничный и индивидуальный образ.

– Интерес к имиджу у сильного пола на постсоветском пространстве с каждым годом растет. Если вы обратили внимание, в Беларуси открывается все больше магазинов мужской одежды и барбершопов. Однако этого недостаточно. Когда мужчина решает изменить себя, перед ним встают вопросы: какую стрижку сделать, какую одежду купить и как ее смиксовать? Не все хотят или могут обратиться к стилисту. В таких случаях я рекомендую подписаться в социальных сетях на тех модников, чей стиль вам близок или цепляет. Это отличный способ развить вкус и сделать несколько шагов к своему новому образу.

Уроки стиля и импозантности от Ника Вустера

Я тоже постоянно вдохновляюсь стильными мужчинами и хочу рассказать об одном из них – американце Нике Вустере. Он не просто модник. Во-первых, он невысокого роста – 168 см (если вы схожи по росту, можно подсмотреть фишки). Во-вторых, ему 58 лет (молодым мужчинам к лицу практически любой наряд, а вот после 35-45 лет эффектно выглядеть куда сложнее). В-третьих, его стиль очень смелый и индивидуальный (даже взяв один аксессуар/прием/вещь из образа Ника Вустера, можно поднять свой на другой уровень). В-четвертых, какими бы необычными ни были его луки, они сочетают в себе мужественность и комфорт.

Уроки стиля и импозантности от Ника Вустера

Давайте рассмотрим несколько интересных образов от Ника Вустера и обратим внимание, какие особенности и приемы он использует.

1. Черный цвет, необычный крой

Этот прием знаком многим дизайнерам, но именно Ник мастерски находит такие вещи и соединяет в гармоничный образ. Кстати, черный и темно-серый цвет отлично подходит мужчинам с сединой.

Уроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника Вустера

 

2. Яркие детали

Чтобы образ не был излишне нарочитым и тяжелым, Ник добавляет яркий цвет – это привносит динамику, иронию и небрежность.

Уроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника Вустера

 

3. Непривычное сочетание фактур и стилей

Мистер Вустер умело сочетает непривычные ткани и стили.

Уроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника Вустера

 

4. Многослойность

Наступление холодов вынуждает надевать дополнительную одежду, которая превращает фигуру в "капусту" и создает неудобный объем. Ник Вустер в своих образах умудряется гармонично сочетать многослойность – она не только не кажется лишней, но и придает особый шарм ее владельцу.

Уроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника Вустера

 

5. Укороченные брюки

Мы привыкли наблюдать на наших мужчинах классические брюки стандартного кроя. Ник Вустер часто использует в своем образе укороченные брюки, сочетая их с различной обувью. Чаще всего это грубые ботинки, которые нарочито выделяют длину брюк, и это выглядит потрясающе. Ник носит брюки свободного кроя – они не стесняют движений и делают образ брутальным. Кстати, укороченные брюки визуально удлиняют рост.

Уроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника Вустера

 

6. Шорты на работу

В модных образах Ника Вустера часто можно увидеть шорты. Бытует мнение, что это не лучшая мужская одежда, но мистер Вустер опровергает это с точностью до наоборот. Шорты всегда прекрасно вписаны в деловой образ, поэтому и не возникает сомнений, что должно быть по-другому.

Уроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника ВустераУроки стиля и импозантности от Ника Вустера

Ник Вустер предпочитает одежду в спокойных темных тонах. Ему удается найти золотую середину между ламберсексуальностью и элегантностью английского джентльмена. Совмещая комфорт и стиль, он умело подчеркивает свои сильные стороны.

И, конечно же, такие образы не оставят равнодушной ни одну красавицу, – улыбается стилист Катерина Миллинер.

Вам понравились образы Ника Вустера и вы решили примерить на себя его стиль? Дополнительную информацию можно взять из официального аккаунта Nick Wooster в инстаграме.

Беседовала Ирина Барейко

 
 
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Мужской стиль – тема сложная и для самих мужчин, и для их спутниц, и даже для стилистов. Чтобы выразить индивидуальность, подчеркнуть статус и богатый опыт его...
 
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