|
На осенне-зимний период отменяются рейсы автобусов на нескольких десятках пригородных маршрутов
В связи с уменьшением пассажиропотока на осеннее-зимний период отменяются рейсы на нескольких десятках пригородных маршрутов, сообщили в Минсктрансе.
с 05 октября 2018:
№ 385С "АС Юго-Западная – с/т Мара" - 19.25 – пятница, воскресенье.
с 08 октября 2018:
№ 241С "ДС Карастояновой – Лысая Гора" - 18.27 - среда.
№ 348С "ДС Карастояновой – с/т Боровцы" - 9.30, 19.20 – вторник, четверг.
№ 260С "АС Автозаводская – с/т Веселка" - 8.55– вторник, четверг, пятница, 19.05 - вторник, четверг.
№ 218Э "АС Автозаводская – Дубровка" - 6.20 – суббота, 18.20 – воскресенье.
№ 389С / 390С "ДС Карастояновой – с/т Физик через с/т Трактор" - 7.06, 8.25 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
№ 390С / 389С "ДС Карастояновой – с/т Физик " - 15.45, 18.20 – понедельник, вторник, среда, четверг.
№ 390С "ДС Карастояновой – с/т Физик" - 10.00 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
№ 346 "ДС Карастояновой – Вишневка ч/з Нелидовичи" - 9.13– вторник, четверг, 20.00 - вторник, четверг, пятница.
№ 354С "ДС Славинского – с/т Оптика" - 8.50, 15.10 – понедельник, вторник, четверг, 19.20 – понедельник, вторник, среда, четверг.
№ 364С "ДС Славинского – Психоневрологический интернат" - 17.00 – пятница.
с 15 октября 2018:
№ 368С "ДС Карастояновой – с/т Лесное-90" - 7.08, 10.23, 15.18, 18.33 – понедельник, вторник, среда, четверг.
№ 386С "ДС Славинского – с/т Лесной уголок" - 9.20 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
№ 413дС "ДС "Славинского – Хоружинцы" - 19.30 – пятница.
№ 398 "ДС Карастояновой – с/т Родники-2" - 8.50, 13.25 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 18-05 - понедельник, вторник, среда, четверг.
№ 369А "ДС Карастояновой – Янушковичи ч-з с/т Родники-2" - 18.05 – пятница.
№ 311С "АС Юго-Западная – с/т Наука" - 15.50, 19.40 – пятница.
№ 307С "АС Юго-Западная – с/т Дубрава" - 9.40 – среда, 15.20, 18.30 – пятница.
№ 349С "АС Юго-Западная – Мерковичи" - 8.25 – понедельник, среда, 17.40 – среда.
№ 255 / 304 "АС Юго-Западная – Энергетик - с/т Усса" - 7.02 – среда.
№ 335С "АС Автозаводская – с/т Грозы" - 9.30 – среда, 19.15 - пятница.
№ 342С "АС Автозаводская – Голоцк" - 19.05 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
№ 353 "ДС Славинского - Прудище" - 11.30 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
№ 261 "ДС Славинского – Логойск ч-з Зеленый сад" - 8.40, 15.40 – вторник, четверг.
Организовываются рейсы на следующих пригородных маршрутах:
с 08 октября 2018:
№ 202 "ДС Карастояновой – Нелидовичи" - 9.13, 20.00 – вторник, четверг.
№ 244 / 212 "ДС Славинского - Жуковка" - 18.20 – среда.
с 15 октября 2018:
№ 381 "ДС Карастояновой – Большие Бесяды" - 8.50, 13.25 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 18-05 - понедельник, вторник, среда, четверг.
№ 369 "ДС Карастояновой – Янушковичи" - 18.05 – пятница.
№ 251 "ДС Славинского – Логойск" - 8.40, 15.40 - вторник, четверг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с уменьшением пассажиропотока на осеннее-зимний период отменяются рейсы на нескольких десятках пригородных маршрутов, сообщили в Минсктрансе. с 05 октября...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)