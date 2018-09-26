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На осенне-зимний период отменяются рейсы автобусов на нескольких десятках пригородных маршрутов

27.09.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
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В связи с уменьшением пассажиропотока на осеннее-зимний период отменяются рейсы на нескольких десятках пригородных маршрутов, сообщили в Минсктрансе.

с 05 октября 2018:

№ 385С "АС Юго-Западная – с/т Мара" - 19.25 – пятница, воскресенье.

с 08 октября 2018:

№ 241С "ДС Карастояновой – Лысая Гора" - 18.27 - среда.

№ 348С "ДС Карастояновой – с/т Боровцы" - 9.30, 19.20 – вторник, четверг.

№ 260С "АС Автозаводская – с/т Веселка" - 8.55– вторник, четверг, пятница, 19.05 - вторник, четверг.

№ 218Э "АС Автозаводская – Дубровка" - 6.20 – суббота, 18.20 – воскресенье.

№ 389С / 390С "ДС Карастояновой – с/т Физик через с/т Трактор" -  7.06, 8.25 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

№ 390С / 389С "ДС Карастояновой – с/т Физик " - 15.45, 18.20 – понедельник, вторник, среда, четверг.

№ 390С "ДС Карастояновой – с/т Физик" - 10.00 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

№ 346 "ДС Карастояновой – Вишневка ч/з Нелидовичи" - 9.13– вторник, четверг, 20.00 - вторник, четверг, пятница.

№ 354С "ДС Славинского – с/т Оптика" - 8.50, 15.10 – понедельник, вторник, четверг, 19.20 – понедельник, вторник, среда, четверг.

№ 364С "ДС Славинского – Психоневрологический интернат" - 17.00 – пятница.

с 15 октября 2018:

№ 368С "ДС Карастояновой – с/т Лесное-90" - 7.08, 10.23, 15.18, 18.33 – понедельник, вторник, среда, четверг.

№ 386С "ДС Славинского – с/т Лесной уголок" - 9.20 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

№ 413дС "ДС "Славинского – Хоружинцы" - 19.30 – пятница.

№ 398 "ДС Карастояновой – с/т Родники-2" - 8.50, 13.25 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 18-05 - понедельник, вторник, среда, четверг.

№ 369А "ДС Карастояновой – Янушковичи ч-з с/т Родники-2" - 18.05 – пятница.

№ 311С "АС Юго-Западная – с/т Наука" - 15.50, 19.40 – пятница.

№ 307С "АС Юго-Западная – с/т Дубрава" - 9.40 – среда, 15.20, 18.30 – пятница.

№ 349С "АС Юго-Западная – Мерковичи" - 8.25 – понедельник, среда, 17.40 – среда.

№ 255 / 304 "АС Юго-Западная – Энергетик - с/т Усса" - 7.02 – среда.

№ 335С "АС Автозаводская – с/т Грозы" - 9.30 – среда, 19.15 - пятница.

№ 342С "АС Автозаводская – Голоцк" - 19.05 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

№ 353 "ДС Славинского - Прудище" - 11.30 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

№ 261 "ДС Славинского – Логойск ч-з Зеленый сад" - 8.40, 15.40 – вторник, четверг.

Организовываются рейсы на следующих пригородных маршрутах:

с 08 октября 2018:

№ 202 "ДС Карастояновой – Нелидовичи" - 9.13, 20.00 – вторник, четверг.

№ 244 / 212 "ДС Славинского - Жуковка" - 18.20 – среда.

с 15 октября 2018:

№ 381 "ДС Карастояновой – Большие Бесяды" - 8.50, 13.25 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 18-05 - понедельник, вторник, среда, четверг.

№ 369 "ДС Карастояновой – Янушковичи" - 18.05 – пятница.

№ 251 "ДС Славинского – Логойск" - 8.40, 15.40 - вторник, четверг.

 
 
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В связи с уменьшением пассажиропотока на осеннее-зимний период отменяются рейсы на нескольких десятках пригородных маршрутов, сообщили в Минсктрансе. с 05 октября...
 
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