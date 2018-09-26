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В Европе для покупки энергоэффективных домов будут давать ипотеку по сниженным ставкам
Банки ЕС включатся в программу стимулирования строительства энергоэффективных домов. На покупку такой недвижимости кредиты будут выдаваться по пониженным ставкам. Также можно будет взять кредит с пониженной ставкой на оборудование иного жилья энергосберегающими технологиями - в том числе на замену изоляционных материалов и электропроводки.
О своем намерении участвовать в этой инициативе уже сообщили 37 европейских банков.
Отмечается, что в то время, как новые дома в Евросоюзе строятся по современным экологическим стандартам, замена старого жилья энергоэффективным двигается крайне медленными темпами. По предыдущим прогнозам в таких условиях к 2050 году не энергоэффективными оставалось бы 75-90% зданий в странах ЕС.
Эксперты прогнозируют, что с запуском новой ипотечной программы в ближайшие 10 лет темп замещения не энергоэффективного жилья экономичным и экологичным удвоится.
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Банки ЕС включатся в программу стимулирования строительства энергоэффективных домов. На покупку такой недвижимости кредиты будут выдаваться по пониженным...
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