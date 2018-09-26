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Белорусы стали меньше болеть ОРВИ

27.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Республики Беларусь по состоянию на 24 сентября 2018 года характеризуется низкой интенсивностью и уровнем ниже на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

1 октября стартует массовая кампания вакцинации, завершить ее планируется до 1 декабря. Вакцина для профилактики гриппа уже начала поступать в организации здравоохранения.

В 2018 году запланировано охватить профилактическими прививками против гриппа не менее 40% населения страны. В том числе до 75% населения, относящегося к группам риска в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Согласно официально опубликованным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), формирование которых основано на данных эпидемиологического надзора за циркуляцией вирусов гриппа, проводимого силами Глобальной системы ВОЗ по эпидемиологическому надзору за гриппом и принятию ответных мер, внесены изменения по двум новым штаммам в составе вакцин для профилактики гриппа на сезон 2018-2019 гг. в Северном полушарии. Рекомендован следующий окончательный состав трехвалентных сезонных вакцин против гриппа 2018-2019 гг.:

  • вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09;
  • вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);
  • вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).

Как и в предыдущие годы, кампания вакцинации против гриппа будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также за средства бюджетов предприятий, организаций и личных средств граждан.

Вакцинация населения на бесплатной основе будет осуществляться с использованием вакцины "Гриппол Плюс" российского производства, для вакцинации на платной основе также будут доступны вакцины иных производителей. Все вакцины зарегистрированы и разрешены к использованию на территории Республики Беларусь, являются высокоэффективными и безопасными иммунобиологическими лекарственными средствами и содержат актуальные инактивированные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ для включения в состав вакцин для стран Северного полушария в 2018-2019 гг.

Согласно прогнозу Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям в сезон 2018-2019 гг. ожидается средний уровень эпидемиологической активности вирусов гриппа. По прогнозным данным в возрастной структуре заболеваемости будут превалировать дети в возрасте до 14 лет.

Проведение вакцинации необходимо, прежде всего, среди населения, относящегося к группам высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом (дети в возрасте до 3 лет, дети и взрослые, имеющие хронические заболевания, лица старше 65 лет, беременные, пациенты с иммунодефицитными состояниями) и высокого риска заражения гриппом (медицинские и фармацевтические работники, лица в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники государственных органов, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность населения).

Их планируется защитить профилактическими прививками против гриппа, что экономически и эпидемиологически обосновано.

Система вакцинопрофилактики гриппа в Республике Беларусь получила высокую оценку и признана оптимальной по результатам оценки комиссии Европейского бюро ВОЗ в 2017 г.

На консультативном совещании государств-членов ВОЗ по результатам анализа мероприятий по иммунизации против гриппа с привлечением инструментов ВОЗ для оценки ситуации после внедрения вакцины против гриппа (29-30 ноября 2017 г., Женева, Швейцария) белорусская система вакцинопрофилактики гриппа была рекомендована для внедрения в других странах.

 

 
 
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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Республики Беларусь по состоянию на 24 сентября 2018 года характеризуется низкой...
 
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