31 октября в самом большом культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена" состоится невероятное ледовое шоу "Дракула. История вечной любви". Единственный в своем роде спектакль станет самым масштабным событием общегородского Хэллоуина.

В подготовке мюзикла принимали участие такие артисты, как: Иван Охлобыстин, Александр Красовицкий, лидер группы "Animal ДжаZ", Хелависа, солистка группы "Мельница" и другие. Главные роли в спектакле исполнили известные мировые и российские фигуристы, акробаты и воздушные гимнасты.





Санкт-Петербургское шоу порадует гостей невероятными декорациями, спецэффектами и потрясающей атмосферой. Зрители мюзикла станут непосредственными участниками шоу, благодаря технологиям 3D-mapping и аудио-световым инсталляциям.

В холлах Минск-Арены с 18.00 зрители смогут насладиться настоящим праздником вампиров. Большое количество декораций, фотозоны, дегустации, квесты и розыгрыши будут удивлять гостей до начала шоу.

Самые яркие эмоции и ощущение невероятного праздника - вот каким будет настоящий Хеллоуин!