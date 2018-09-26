Пассажиры выбрали лучшие авиакомпании мира

Международная авиационная ассоциация APEX выбрала лучших авиаперевозчиков мира согласно отзывам пассажиров.

В исследовании принимало участие более 400 авиакомпаний, критерием выбора лучших из них стали оценки путешественников, которые они выставляли в мобильном приложении ассоциации.

Высшей оценки, пяти звезд, среди глобальных перевозчиков в этом году удостоились: российский Аэрофлот, Finnair, Lufthansa, Qatar Airways, Emirates, Delta Air Lines, China Airlines, Swiss Airlines, Turkish Airlines и еще более десятка компаний.

В отдельных номинациях победили: Alaska Airlines ("Самые комфортные сиденья"), Qatar Airways ("Лучший сервис" и "Лучшее питание"), JetBlue ("Лучший Wi-Fi"), Emirates ("Лучшие развлечения на борту").