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Пассажиры выбрали лучшие авиакомпании мира

27.09.2018 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Международная авиационная ассоциация APEX выбрала лучших авиаперевозчиков мира согласно отзывам пассажиров.

В исследовании принимало участие более 400 авиакомпаний, критерием выбора лучших из них стали оценки путешественников, которые они выставляли в мобильном приложении ассоциации.

Высшей оценки, пяти звезд, среди глобальных перевозчиков в этом году удостоились: российский Аэрофлот, Finnair, Lufthansa, Qatar Airways, Emirates, Delta Air Lines, China Airlines, Swiss Airlines, Turkish Airlines и еще более десятка компаний.

В отдельных номинациях победили: Alaska Airlines ("Самые комфортные сиденья"), Qatar Airways ("Лучший сервис" и "Лучшее питание"),  JetBlue ("Лучший Wi-Fi"), Emirates ("Лучшие развлечения на борту").

 
 
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Международная авиационная ассоциация APEX выбрала лучших авиаперевозчиков мира согласно отзывам пассажиров. В исследовании принимало участие более 400...
 
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