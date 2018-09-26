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Пассажиры выбрали лучшие авиакомпании мира
Международная авиационная ассоциация APEX выбрала лучших авиаперевозчиков мира согласно отзывам пассажиров.
В исследовании принимало участие более 400 авиакомпаний, критерием выбора лучших из них стали оценки путешественников, которые они выставляли в мобильном приложении ассоциации.
Высшей оценки, пяти звезд, среди глобальных перевозчиков в этом году удостоились: российский Аэрофлот, Finnair, Lufthansa, Qatar Airways, Emirates, Delta Air Lines, China Airlines, Swiss Airlines, Turkish Airlines и еще более десятка компаний.
В отдельных номинациях победили: Alaska Airlines ("Самые комфортные сиденья"), Qatar Airways ("Лучший сервис" и "Лучшее питание"), JetBlue ("Лучший Wi-Fi"), Emirates ("Лучшие развлечения на борту").
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Международная авиационная ассоциация APEX выбрала лучших авиаперевозчиков мира согласно отзывам пассажиров. В исследовании принимало участие более 400...
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